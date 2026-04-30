Milei participó de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos en el portaaviones USS Nimitz

Javier Milei viajó en la mañana de este jueves al portaaviones nuclear USS Nimitz para participar de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur.

El Presidente partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y aterrizó en la cubierta del buque una hora y media más tarde. Es la primera ocasión que el libertario arriba a una nave de estas características. En Casa Rosada pretenden sostener los gestos de alineamiento geopolítico hacia la potencia norteamericana.

El traslado se realizó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones. La visita presidencial coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, prevista como parte del programa del último día de ejercicios.

Junto a Milei viajó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes posaron junto al embajador estadounidense Peter Lamelas al aterrizar en el navío. También estaban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

La visita al USS Nimitz no es un episodio aislado en la política exterior de la administración libertaria. Desde que asumió, Milei ha acumulado una serie de gestos de alineamiento con Washington que tienen como eje la cooperación en materia de defensa. El más simbólico de ellos fue el viaje a Ushuaia, Tierra del Fuego, junto a la entonces generala Laura Richardson, del Comando Sur (SOUTHCOM), para marcar la intención de construir una Base Naval Integrada en el extremo sur del país. Ese proyecto, cuyo presupuesto oscila entre los 400 y 500 millones de dólares, apunta a que Estados Unidos financie parte de la infraestructura para que ambos países tengan facilidades de acceso al continente antártico.

El Passex 2026 fue habilitado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 264/2026, una decisión que generó controversia porque este tipo de autorizaciones suelen tramitarse por vía del Congreso. El ejercicio, denominado técnicamente Passing Exercise, es una maniobra de oportunidad que se activa cuando buques de otras naciones transitan por aguas jurisdiccionales. En este caso, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y desde el domingo anterior se encontraba en el Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata, donde se desarrolla uno de los ejercicios del programa Southern Seas 2026.

El presidente Javier Milei, junto a miembros de la delegación argentina, participa en actividades a bordo del portaaviones USS Nimitz en el marco de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos.

El dispositivo combinado reunió, de forma escalonada, a unidades de la Flota de Mar argentina junto al portaaviones y al destructor USS “Gridley” (DDG-101). El martes 28 se incorporó el destructor ARA “La Argentina”, con dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros a bordo del Nimitz.

A la altura de Trelew se ejecutaron maniobras en formación, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion y un ejercicio de defensa aérea con simulación de ataques de cazas F-18. Al día siguiente, frente a Necochea, la formación alcanzó su máxima capacidad con la incorporación del destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. Entre este último buque y el Gridley se desarrolló un ejercicio de visita, registro y captura.

Frente a Mar del Plata, todas las unidades de superficie —a excepción del USS Nimitz— navegaron en columna, una maniobra táctica de alta complejidad coordinativa. El programa de actividades incluyó evoluciones tácticas, maniobras de comunicaciones y el tradicional ejercicio fotográfico (Photoex), que permite registrar el despliegue de la fuerza de tareas combinada.

Estas maniobras tienen antecedentes históricos bajo la denominación “Gringo-Gaucho”, nombre con el que se conocieron ediciones anteriores de ejercicios bilaterales entre las armadas de ambos países. Su objetivo central es incrementar el nivel de adiestramiento de las dotaciones argentinas e intercambiar doctrinas y procedimientos con una de las flotas más avanzadas del mundo.

El presidente argentino Javier Milei, junto al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Pablo Germán Basso, quien zarpó a bordo del ARA “La Argentina” desde la Base Naval Puerto Belgrano, subrayó que el encuentro permite realizar ejercicios de defensa antiaérea con aviones de combate y elevar los estándares profesionales de la fuerza. A bordo del USS Nimitz participan, como parte del Estado Mayor multinacional, tres oficiales argentinos: los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, y el suboficial primero Jorge Ortiz, quienes intervienen en la planificación de tácticas y procedimientos comunes.

Se trata de la segunda vez en dos años que una nave de estas características recorre el Mar Argentino. En el 2024 estuvo el portaaviones a propulsión nuclear USS George Washington de los Estados Unidos, que realizó ejercicios en el Atlántico Sur con la Armada Argentina, en el marco del Southern Seas 2024.

En ese entonces, de la reducida comitiva participaron además la ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, Diana Mondino, el ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto brigadier general Xavier Isaac y el contraalmirante Carlos Allievi, jefe de la Armada Argentina. El embajador de los Estados Unidos, Marc R. Stanley, también abordó el buque nuclear.

“Esta es una gran oportunidad para que Estados Unidos reafirme su asociación con Argentina. Mientras estemos aquí, vamos a operar en el aire, en la superficie y realmente construir la interoperabilidad entre nuestras armadas y nuestras naciones. El ejercicio está yendo muy bien”, había señalado en ese entonces Walker en declaraciones a Infobae. También elogió las capacidades militares argentinas: “Son muy profesionales, muy capaces, y podemos trabajar estrechamente con ellos. Y se está produciendo un aprendizaje mutuo entre nuestras dos armadas”.

Fuente: Infobae