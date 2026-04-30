El Kuelgue regresa a la capital entrerriana para repasar sus más de veinte años de trayectoria

La agrupación musical El Kuelgue brindará una presentación en vivo este sábado 2 de mayo, a partir de las 21, en las instalaciones del espacio Hierlam XL, situado en la Avenida José Manuel Estrada 1622 de la capital entrerriana. El evento tiene como objetivo principal concretar un encuentro largamente esperado con el público de la provincia y de toda la región del litoral, proponiendo un recorrido por el extenso repertorio que la banda construyó a lo largo de su carrera.

Lideradp en la actualidad por el músico y actor Julián Kartún, el proyecto artístico de El Kuelgue tuvo sus orígenes en el año 2004 en el barrio porteño de Villa Crespo, surgiendo inicialmente a partir de una broma que terminó consolidándose como una propuesta musical profesional.

Desde sus comienzos, el estilo del grupo se caracterizó por una fusión que abarca diversos ritmos como el funk, el jazz, el candombe, el rock, la bossa nova, el tango y el reggae. Toda esta mixtura musical se presenta habitualmente intercalada con momentos de improvisación o freestyle.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación logró expandir sus horizontes presentándose en diversas salas y festivales de gran importancia no solo en Argentina, sino también en diferentes países de América Latina y del continente europeo. Uno de los hitos más relevantes en el recorrido internacional de la banda ocurrió en el mes de mayo del año 2016, cuando fueron seleccionados para abrir como teloneros los conciertos que el músico Paul McCartney ofreció en el Estadio Único de la ciudad de La Plata.

Sumado a este importante antecedente en vivo, los integrantes del grupo tuvieron la oportunidad de compartir proyectos artísticos con figuras de gran trayectoria dentro de la industria musical hispanohablante, tales como la cantautora mexicana Julieta Venegas y el vocalista Adrián Dárgelos.

En la historia reciente de la banda, el año 2022 representó un momento de intensa actividad debido a la realización de una extensa gira nacional que los llevó a recorrer escenarios en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Plata. Durante ese mismo año, el conjunto musical recibió una nominación a los Premios Carlos Gardel, compitiendo en la categoría de Mejor Álbum Pop Alternativo gracias a la repercusión de su disco de estudio titulado Cuentito, el cual había sido lanzado al mercado durante 2021.

Finalmente, este sostenido nivel de producción y presencia escénica les valió un importante reconocimiento institucional en el año 2025, momento en el cual fueron galardonados con el Premio Konex por su destacada labor a lo largo de la última década dentro del ámbito cultural en Argentina.

Las entradas están disponibles en Viagogo.