Copa Sudamericana: River irá por otro paso en la fase de grupos

River irá por otro paso en la fase de grupos para acercarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana en su visita al Red Bull Bragantino de Brasil, por la tercera fecha del certamen. El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid, desde las 21.30 y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

El equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata, el pasado sábado en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá ocho de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Además, la otra disyuntiva que tiene el director técnico riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

Por su parte, el equipo de Vágner Mancini llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras, el domingo en condición de local, por la 13ª fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

Para recibir a River, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

FORMACIONES

RED BULL BRAGANTINO

Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes o Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

RIVER

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). VAR: Leonard Mosquera (Colombia). Cancha: Bragantino. Hora: 21.30 (ESPN).