Cómo sigue la salud de Diego Peretti tras su internación

La salud del actor Diego Peretti está bajo la lupa. En las últimas horas trascendió que estuvo internado en el ICBA (Instituto Cardiovascular) desde el pasado martes y se sometió a una angioplastia, bajo el diagnóstico de una cardiopatía isquémica.

El actor se vio obligado a suspender las funciones de su obra El jefe del jefe, pero las retomaría la semana que viene. Tiene una función programada para el 8 de mayo.

La periodista Maribel Leone dio detalles sobre la intervención. Según su información, todo surgió a partir de un estudio de chequeo de rutina el día martes. Los médicos notaron una irregularidad y decidieron dejarlo internado por precaución para realizar estudios de mayor rigor, derivando en la intervención del pasado miércoles.

"Él se fue a hacerse un estudio de chequeo del corazón y los médicos decidieron dejarlo internado por precaución, para realizarle más estudios de rigor", explicó. "Ayer le colocaron un stent; salió todo bien. El diagnóstico es una cardiopatía isquémica, que se da cuando las arterias coronarias se estrechan", sumó.

Para llevar tranquilidad, aseguró que la intervención “salió bien” y que en los próximos días recibiría el alta médica: "Es probable que en los próximos días reciba el alta, pero va a tener que guardar reposo. Él está haciendo la obra El jefe del jefe en el Paseo La Plaza y tuvieron que suspender las funciones por esta semana; luego vuelve a subirse a las tablas", reveló.

Fuente: Noticias Argentinas.