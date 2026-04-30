Detuvieron a un prestamista acusado de secuestrar, golpear y amenazar a un hombre en Concordia

Un hombre denunció haber sido interceptado en la vía pública por un sujeto que se movilizaba en una camioneta Volkswagen blanca, acompañado por otros cinco individuos.

Según su testimonio, fue reducido por la fuerza, subido al vehículo y golpeado durante el traslado. Posteriormente, lo llevaron hasta un chatarral ubicado en inmediaciones de calles Istihlart e Italia, propiedad del conductor de la camioneta, identificado como Víctor Hugo Olivetti.

Siempre de acuerdo a la versión de la víctima, una vez en el lugar continuaron las agresiones, le sustrajeron sus pertenencias y documentación, y lo amenazaron con un arma de fuego. Finalmente, lo trasladaron hasta la zona de calle Diamante y las vías, donde lo abandonaron desnudo y con las manos atadas.

Una de las hipótesis que se investiga es que el violento episodio estaría vinculado a una presunta deuda que la víctima mantenía con Olivetti, quien, además de poseer chatarrales, sería prestamista y estaría vinculado a tareas como capataz en el rubro frutícola.

A partir de la denuncia, el personal de Comisaría Séptima a cargo del comisario David Ortiz, inició una investigación para identificar los domicilios del sospechoso.

Con las pruebas reunidas y bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, se solicitaron allanamientos al Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Mauricio Guerrero, incluyendo la orden de detención de Olivetti.

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios, dos de ellos correspondientes a chatarrales del sospechoso y el restante en su vivienda ubicada en calles Guarumba y Cortada 49, en el barrio Pierrestegui.

Fue en ese último domicilio, donde se secuestraron municiones de distintos calibres, nueve tarjetas de débito que serían retenidas a personas vinculadas a préstamos, anotaciones y una suma de 7.150.000 pesos en efectivo.

Además, se incautó la camioneta Volkswagen Amarok blanca que habría sido utilizada en el hecho.

Olivetti no se encontraba en su domicilio al momento del inicio del procedimiento, pero se hizo presente durante el operativo, donde finalmente fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El despliegue fue coordinado por el jefe de la División Operaciones, Roberto Barboza, y supervisado por el jefe departamental, José María Rosatelli, con la participación de distintas áreas de la Jefatura Departamental.

Fuente: Concordia Policiales