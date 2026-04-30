Fuerte mensaje de la CGT en Plaza de Mayo y críticas al ajuste del Gobierno: “Se terminó la paciencia”

La movilización de la CGT contra el ajuste del Gobierno marcó un punto de inflexión en la estrategia sindical, con un acto en Plaza de Mayo donde la central obrera endureció su discurso y lanzó una advertencia directa: “Se terminó la paciencia, señor Presidente”. La convocatoria se realizó en la previa del Día del Trabajador y reunió a dirigentes gremiales, militantes y organizaciones sociales.

El acto estuvo encabezado por los tres integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes coincidieron en dos ejes centrales: el rechazo al ajuste económico y el llamado a construir una alternativa política con base en la justicia social.

La movilización se desarrolló en un contexto complejo para la central obrera, luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revirtiera una cautelar que había frenado aspectos clave de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Ese escenario obligó a la CGT a mostrar capacidad de reacción y fortaleza en la calle.

Un acto para mostrar fuerza y unidad

La concentración frente a la Casa Rosada representó un desafío para una CGT que venía siendo cuestionada por sectores internos y externos por su supuesta falta de firmeza. La dirigencia sindical buscó enviar una señal tanto al Gobierno como a sus propias bases.

Si bien no se ocupó la totalidad de la plaza, la convocatoria logró reunir a una importante cantidad de manifestantes, que colmaron el sector habilitado y las calles aledañas. En el escenario se ubicaron referentes de distintos gremios y sectores del peronismo, evidenciando un intento de mostrar unidad.

Entre los dirigentes presentes se destacaron figuras como Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Schmid, Sergio Palazzo y Walter Correa, en una postal que reflejó la diversidad interna del movimiento obrero organizado.

Homenaje a Francisco y mensaje social

El acto comenzó con un homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. Tras la proyección de un video, tomó la palabra el sacerdote Lorenzo “Toto” de Vedia, quien reivindicó su legado y llamó a priorizar la unidad por sobre las disputas internas.

Durante su intervención, el cura villero advirtió que “la realidad es más que el equilibrio fiscal”, en una frase que sintetizó el eje de las críticas hacia el modelo económico actual.

Ese mensaje fue retomado por los dirigentes sindicales, quienes insistieron en que las políticas de ajuste impactan de manera directa en los sectores más vulnerables y en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Advertencias y críticas al Gobierno

El tono más duro lo aportó Octavio Argüello, quien llamó a profundizar el conflicto social si continúan las medidas oficiales. “Tenemos que decir basta a este gobierno corrupto y explotador. Lo tenemos que hacer en unidad”, afirmó ante la multitud.

En ese marco, lanzó una advertencia que resonó entre los presentes: “Convocamos a todos los trabajadores, a todo el pueblo en su conjunto, vayamos a profundizar los conflictos, se terminó la paciencia señor Presidente”.

Si bien no se anunció un paro general, la posibilidad quedó latente como herramienta de presión. La CGT dejó abierta esa opción en función de la evolución del escenario político y económico.

Disputa por el sentido de la libertad

Otro de los ejes del acto fue la discusión sobre el concepto de libertad, bandera central del Gobierno. Cristian Jerónimo cuestionó esa idea y planteó que no puede haber libertad en un contexto de dificultades económicas.

“Este no es el camino de una Argentina inclusiva. No hay libertad cuando no se llega a fin de mes”, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre el impacto social de las políticas implementadas.

Además, la dirigencia evitó nombrar directamente al presidente Javier Milei, optando por referirse al Gobierno en términos generales, al que calificaron como “encerrado” y alejado del diálogo.

Proyección política y mirada hacia 2027

El cierre del acto estuvo a cargo de Jorge Sola, quien reivindicó el rol de la CGT como actor de protesta, pero también planteó la necesidad de dar un paso más en el plano político.

“La movilización es una responsabilidad de esta CGT. Lo hemos hecho desde el minuto cero”, afirmó, y cuestionó las estadísticas oficiales al señalar que “no puede haber algo más contradictorio que decir que bajaron la pobreza”.

En ese sentido, convocó a avanzar hacia un nuevo contrato social que tenga como eje la justicia social, la producción y la distribución equitativa de la riqueza.

Respuesta a críticas y llamado a la unidad

El acto también funcionó como respuesta a quienes cuestionan el accionar de la central obrera. Jerónimo defendió el rol de la CGT y aseguró que “estuvo siempre al frente de esta lucha”.

Asimismo, se realizó un llamado a los empresarios nacionales y a las pymes para construir un frente común. “El movimiento obrero no es enemigo de las empresas. Tenemos que estar más unidos que nunca”, planteó.

La dirigencia sindical dejó en claro que busca posicionarse como un actor clave en la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones de 2027, con el objetivo de incidir en el futuro del país.