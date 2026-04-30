Hure se retira del básquet: “Se termina una etapa hermosa y que volvería a elegir una y mil veces”

El exjugador de Sionista y la selección de Entre Ríos, Daniel Hure, confirmó su retiro del básquetbol profesional. El cordobés, de 41 años y Panzaverde por adopción, anunció la noticia a través de las redes sociales, luego de haber abandonado la práctica semanas atrás por recomendación médica por una afección cardíaca.

“Llegó el día de decir adiós y gracias”, comenzó el Cabrito en un posteo de Facebook. “Se termina una etapa que fue hermosa y que volvería a elegir una y mil veces”, manifestó el interno de 2,01 metros, oriundo de Valle Hermoso, Córdoba.

Durante su trayectoria, Hure se desempeñó en La Unión de Colón, Sionista, Libertad de Paraguay, Ciclista Olímpico de La Banda, Paulistano de Brasil, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Hispano Americano de Río Gallegos, Libertad de Sunchales, Atenas de Córdoba, Deportivo San José de Paraguay y Unión de Santa Fe, su último club.

“Gracias a cada uno de los equipos que fueron parte de esta historia, a todos las personas que de una u otra forma me acompañaron a lo largo de estos 24 años y en especial a mis viejos a mis hermanos y amigos por estar siempre”, expresó sobre los clubes que representó. “Hoy toca despedirme. No sé si de la mejor forma que uno imaginó. Pero me voy vacío”, agregó.

Pese a su raíz cordobesa, el Cabrito se convirtió en un entrerriano por adopción desde sus años en Sionista y representó al seleccionado entrerriano masculino en distintos Campeonatos Argentinos de Mayores. De hecho se consagró en tres oportunidades: Misiones 2005 - Mendoza 2008 - Concordia 2013).

Por último, el ala pivote le dedicó palabras a su familia en el cierre del posteo: “Gracias Pauli, Fausti y Jere por estar siempre al pie del cañón por estar en mis días felices y en los no tantos, son y serán siempre mi gran motor los amo. Gracias Eternas”.