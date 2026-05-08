Rechazo a la oferta salarial: “El sueldo docente hoy abarca un 43% de la canasta básica total”, aseguró Fimpel

"El salario docente está en 750.000 pesos y para llegar a esos 750.000, están todos los montos en negro. Estamos hablando de entre 20.000 y 40.000 pesos de aumento”, explicó Fimpel.

La secretaria Adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Lía Fimpel, explicó el rechazo a la oferta salarial que realizó el gobierno provincial ya que implica “entre 20.000 y 40.000 pesos” de aumento, lo que consideró “muy lejos de las necesidades”. La expectativa es que se presente una nueva propuesta.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Fimpel señaló que “en principio, rechazamos esta oferta y solicitamos una nueva porque consideramos que esto está muy alejado de la realidad. Para ser claros, estamos hablando de una oferta de alrededor de 20.000 pesos para los compañeros. No es una oferta que dé respuestas, no contiene lo que le venimos reclamando al gobierno que tiene que ver con un sueldo digno que contemple la canasta básica, pero con un reclamo concreto que fue el de la inflación de los meses que vienen de diciembre, enero, febrero. Este 3,5% hace referencia solamente al mes de marzo, pasando por alto diciembre, enero, febrero, y nos deja con un sueldo de noviembre y una inflación contemplada del mes de marzo”.

En tal sentido, apuntó que “lo que se adeuda de esos meses es la inflación, porque el acuerdo paritario anterior lo que establecía era el pago mes a mes de la diferencia de inflación, por lo tanto, ahí estamos un 12% más la inflación que se va a conocer del mes de abril. Más allá de toda la pérdida salarial, nuestro sueldo hoy, abarca un 43% de la canasta básica total. Estamos muy alejados del 1.400.000 que estaba el mes pasado la canasta básica”.

“Por eso le pedimos al gobierno una nueva propuesta para el martes que viene, entendemos que el gobierno tiene que atenderlo, no hubo en el momento un rechazo del gobierno a esto que le estábamos planteando, sí un acuerdo de una nueva reunión. Si al salir de la reunión se dijo que no habría otro ofrecimiento, no es precisamente lo dialogado. El acuerdo en la reunión fue que los cuatro sindicatos rechazamos en el momento, porque estamos de acuerdo que ese 3% no alcanza, y pedimos un cuarto intermedio para que el gobierno vuelva con una nueva propuesta”, advirtió.

Consultada sobre cómo es el diálogo en la mesa paritaria, Fimpel reveló: “En estas reuniones los paritarios del gobierno acercan la oferta y dicen que es el mayor esfuerzo que el gobierno puede hacer para el salario de sus trabajadores y nosotros explicamos –para que puedan transmitirle al gobernador- cuál es la gravedad en la que está hoy en día el salario de un trabajador, de un docente, cómo hoy a los docentes no les alcanza el salario y tienen que tener otro trabajo. La mayoría tiene emprendimientos, tiene dos o tres trabajos. A eso se lo transmitimos al gobierno, les decimos cuál es la preocupación que tenemos sobre el deterioro al que está llevando el salario, el endeudamiento que hay en la docencia y las situaciones que se están dando hacia el interior de cada uno de los establecimientos educativos”.

Respecto de las expectativas, reiteró: “Pretendemos que tengan en cuenta estos puntos Teniendo en cuenta estos puntos, seguramente iremos a asambleas y a congreso, en función de lo que nos traigan a la mesa la semana que viene. Nosotros queremos seguir dialogando, queremos dialogar con nuestros compañeros en asambleas en las escuelas poder hacer llegar al Congreso y que nuestro Congreso determine”.

“La urgencia salarial está, estamos en un 43% de lo que es la canasta básica, todos los estudios que hay sobre el endeudamiento del salario de los trabajadores preocupa porque es falta de comida en nuestras casas, falta del pago de servicios, falta del pago de alquileres, y esto cada vez se va acrecentando más. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar nota de esto y tiene que llevar a la mesa una propuesta seria, que dé cuenta de una recomposición salarial. Con esto en la mesa, vamos a analizarlo en asambleas y en Congreso. Esperamos esa oferta, esa propuesta del gobierno, teniendo en cuenta la situación en la que estamos”, definió.

Al respecto, especificó que “según el último aumento por decreto, el salario docente está en 750.000 pesos y para llegar a esos 750.000, están todos los montos en negro. De 623.000, que era lo último que teníamos en la paritaria anterior, para llegar a esos montos, es salario negro. Por lo tanto, con este ofrecimiento no es que sobre 750.000 va a haber el 3,5% más. Y ya en esos 623.000 pesos había otros montos que tampoco son los que se tienen en cuenta para el 3,5% de aumento”.

“En ese salario inicial de hoy de un maestro de 4 horas, como son las maestras jardineras, las maestras especiales, las bibliotecarias, las maestras de áreas, estamos hablando de alrededor de 20.000 pesos de aumento. Para un maestro de grado con antigüedad, estamos hablando de alrededor de 40.000 o 45.000 pesos más, lo que está muy lejos de las necesidades”, explicitó.

Aclaró que “esa plata tan escasa no es solamente del docente que recién se inicia, porque nosotros también solicitamos la discusión de lo que es el nomenclador del escalafón y tenemos una comisión que no está siendo convocada, y es otro de los reclamos, porque allí vamos a discutir las distorsiones que tiene el escalafón docente y cómo hay un achatamiento en el escalafón. Hay docentes con escalas de antigüedad que ven achatada su carrera. En una de las primeras ofertas del 2024, hasta 15 años de antigüedad, cobraban todos los compañeros el mismo sueldo de 421.000 pesos. Hoy, entre cero años de antigüedad y cinco años de antigüedad, cobran lo mismo. Una maestra de nivel inicial con casi 20 años de antigüedad está cobrando alrededor de 900.000 pesos. Entonces, es más de la mitad de los compañeros que están en esas escalas y 1.430.000 que es la canasta básica total no llega ni siquiera un compañero maestro de 120% de antigüedad, el 100% de los docentes está por debajo del rango de lo que es hoy la canasta básica total y los compañeros docentes activos y los docentes jubilados, no alcanzan a cubrir la canasta básica”.

Ante una respuesta desfavorable por parte del gobierno el próximo martes, Fimpel adelantó que “si no llegamos a un acuerdo, vamos a estar en asambleas y en Congreso consultando a nuestros compañeros. Tenemos un plan de acción votado en el último Congreso por el cual nos faculta a la Comisión Directiva central a tomar medidas de acción, como ya venimos haciendo semanalmente, y que vamos a volver a consultar en el marco de un Congreso”.

Consultada por el posible ofrecimiento de montos en negro, sentenció que “el gobierno no puede ofrecernos montos en negro en la mesa paritaria y nosotros no podemos aceptar los montos en negro. Hemos ido a la justicia para declarar la inconstitucionalidad de los montos en negro porque la Constitución de nuestra provincia en eso es clara. El gobierno no puede pagar montos en negro y además desfinancia la obra social, desfinancia la Caja de Jubilaciones y nos hace responsables directos a los trabajadores del desfinanciamiento y del déficit de la Caja de Jubilaciones, cuando aportamos día a día el 19% del sueldo mensual durante toda nuestra vida activa”.

“Los montos en negro de este gobierno hacen que ese déficit que supuestamente tiene la Caja sea aún mayor y no puede venir a ofrecernos a la mesa montos en negro. El gobierno lo sabe a esto, nosotros hemos rechazado sistemáticamente todas las ofertas que ha habido en negro, no sólo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores también. Por lo tanto, en una mesa paritaria no podemos aceptar los montos en negro de parte del gobierno provincial”, reiteró.

Finalmente, sobre la presentación judicial al respecto, comentó que “estamos a la espera de cuál es el Juzgado que nos toca para que resuelva”.