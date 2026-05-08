Imputaron a exfuncionaria y a empresarios de Concordia por irregularidades en comedores escolares

El Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación contra la excoordinadora departamental de comedores escolares de Concordia, Silvina Murúa, integrantes de su familia y empresarios locales. Se los investiga por una presunta maniobra fraudulenta que habría afectado el suministro de 37 comedores y generado un perjuicio económico superior a los $100 millones.

La investigación, liderada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, sostiene que, desde enero de 2024, Silvina Murúa habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para orquestar un sistema de direccionamiento de compras.

Según la acusación fiscal, Murúa, junto a sus hermanos Adrián y Vanessa, y su cuñado Esteban Godoy, “mediante distintas maniobras de intimidación o persuasión direccionaron arbitrariamente a más de treinta responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares con el fin de que se abastezcan de determinados proveedores de Concordia”.

El objetivo principal del esquema era favorecer económicamente a los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié, responsables de la firma “Ahora Voy SRL”, según la investigación fiscal.

Dentro de la estructura investigada, se destaca también el rol de Guillermo Julián Quiroga. La justicia sostiene que el mencionado, “sin contar con un rol funcional formal, teniendo la llave de la oficina de la Coordinación de Comedores de Concordia, ejercía un rol de manejo y disposición de dinero”, además de retirar mercadería cuyo destino final aún no ha sido determinado.

La hipótesis delictiva planteada por el Ministerio Público Fiscal es contundente al afirmar que, a través de estas acciones, los involucrados “se apoderaron ilegítimamente de dinero destinado a la compra de alimentos para 37 comedores de Concordia”. El monto del desfalco ha sido calculado en $103.738.136, consignó Concordia Policiales.

Los delitos atribuidos provisoriamente a los imputados son Peculado; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; y Asociación ilícita (todo en concurso real).

Tras los allanamientos ordenados previamente por el juez de Garantías Ives Bastian, la fiscalía avanzó esta semana con la toma de declaraciones. Mientras Silvina Murúa, su hermano Adrián y los empresarios Partarrié ya fueron notificados formalmente de la imputación, resta aún el trámite procesal para Vanesa Murúa y su pareja, Esteban Godoy.