Básquet asociativo: Unión frenó a Talleres y se prendió en la pelea

Unión de Crespo ganó un partido clave ante Talleres y se prendió en las principales posiciones de la APB.

Unión de Crespo logró una destacada victoria al superar al escolta, Talleres, por 79 a 64 en uno de los encuentros más sobresalientes de la 9º fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet. Asimismo, Recreativo le ganó en su casa a Echagüe por 81 a 65, mientras que Paracao derrotó de visitante a San Martín por 79 a 43.

Los partidos del jueves

Unión de Crespo jugó un gran primer tiempo, le sacó una buena diferencia a Talleres y supo controlar el partido. Un parcial de 32 a 10 en el primer cuarto y de 19 a 10 en el segundo, le permitió al local irse al descanso con una ventaja de 51 a 20. Talleres tuvo una leve reacción, pero no pudo ante un rival que fue más.

Rodrigo Gieco y Alan Cardozo, con 16 puntos, fueron los goleadores del equipo ganador, mientras que Santiago Rivero con 14 tantos lo mejor de la visita, señala Paraná Deportes.

Recreativo se apoyó en el primer paso del partido como para adelantarse y empezar a construir el triunfo desde el inicio. Un 29 a 19 en los primeros 10 minutos fueron importantes como para sentirse dueño del trámite. Después, todo se emparejó, pero el local manejó las acciones para imponerse.

Alan Guanco con 26 puntos fue la gran figura del encuentro, bien acompañado por Francisco Frávega con 17 unidades. En el Negro Bruno Caminos registró 17 tantos.

Por último, Paracao no tuvo problemas para derrotar a San Martín. De principio a fin, la visita fue mucho más ante un oponente que sintió las ausencias.

En el ganador, Aitor Echando terminó con 20 puntos, mientras que Joel Peralta firmó 15 puntos y 13 rebotes. En San Martín, Augusto Martínez anotó 12 tantos.