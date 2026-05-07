La Delegación Argentina de Salto Grande inició una nueva edición del Plan Escuelas

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el sistema educativo, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande puso en marcha una nueva edición del Plan Escuelas, programa que cada año cuenta con el apoyo del Consejo General de Educación de Entre Ríos, involucrando a más de 100 instituciones y alcanzando a más de 5.000 alumnos de nivel primario en la región.

La propuesta combina actividades pedagógicas en el aula con una visita al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, permitiendo a los estudiantes conocer de manera directa el proceso de generación de energía, la historia de la represa y la importancia del cuidado ambiental.

El programa está dirigido a cursos de sexto grado de las instituciones urbanas y rurales de los Departamentos Concordia y Federación, y se integra al desarrollo de la currícula escolar a través del trabajo articulado entre la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, el Consejo General de Educación y las Direcciones Departamentales de Escuelas.

En este marco, el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri, destacó que “acercar a los estudiantes al funcionamiento de Salto Grande, en su calidad de partícipes y protagonistas del futuro, no solo les permite comprender cómo se genera y transmite la energía, sino también dimensionar su impacto en el desarrollo productivo del país y en la vida cotidiana de la región”.

Asimismo, remarcó que “el Plan Escuelas se inscribe en una agenda común con el Gobierno de Entre Ríos, donde la educación ocupa un lugar central como herramienta para el desarrollo y la generación de oportunidades”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, indicó: “Acompañamos esta iniciativa porque estamos convencidos de que la educación debe estar vinculada al desarrollo productivo de Entre Ríos. Que los alumnos conozcan el funcionamiento de la represa es abrirles una ventana al futuro, despertando vocaciones tempranas y formándolos como ciudadanos conscientes del impacto que la energía tiene en su vida cotidiana y en el crecimiento de la región".

Para conocer más sobre el Plan Escuelas de Salto Grande, ingresar a https://delegacionargentinasg.org.ar/plan-escuelas/