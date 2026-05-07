Paraná se sumará a la marcha nacional por el financiamiento universitario

Las universidades públicas de todo el país se movilizarán el próximo martes para exigir al Gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. En Paraná se convoca a las 17:00 en la Plaza 1° de Mayo para marchar a Casa de Gobierno, según se informó en un comunicado difundido por las facultades pertenecientes a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Cabe recordar que hoy también se conoció que las sedes universitarias en Concordia comunicaron que marcharán. Así lo informaron en una rueda de prensa las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Alimentación; de la Facultad de Ciencias de la Administración; la UTN Concordia, y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en dicha localidad. Allí, la movilización está convocada a las 18.30 en la Plaza Urquiza.

El reclamo

Más de 60 Universidades Nacionales de todo el país presentan una campaña federal conjunta para exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y reafirmada por la Justicia con fallos que le ordenan recomponer salarios y becas para estudiantes.

Bajo el lema #CumplanLaLey, las universidades se preparan para una marcha federal que se realizará en todo el país el martes 12 de mayo, y que en Paraná se convoca a las 17:00 en la Plaza 1° de Mayo.

Las Universidades Nacionales reclaman que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación, tras el veto del Presidente. Piden también que el Gobierno cumpla con el fallo judicial que le ordena recomponer los salarios de docentes y nodocentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento, tal como lo establece la Ley.

"Las transferencias a universidades públicas registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que pone a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior", explicaron en un comunicado.

Agregaron que "el recorte pone al sistema universitario en una situación crítica para su funcionamiento y el desarrollo de las actividades académicas".

Por último, subrayaron que "más grave aún, es el deterioro de los salarios del personal docente y nodocente que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%, de modo que hoy Argentina tiene los salarios universitarios más bajos de los últimos 23 años".