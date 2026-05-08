Básquet: La Unión sufrió el gran segundo tiempo de Santa Paula y perdió

En Gálvez, La Unión sufrió el gran segundo tiempo de Santa Paula y perdió en el cuarto partido de la serie.

La Unión de Colón perdió por 85 a 71 en su visita a Santa Paula de Gálvez, en el marco del cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. ahora la historia deberá definirse en un quinto juego, el cual se disputará el próximo martes, en el Estadio Carlos Delasoie, en tierras entrerrianas.

La primera parte en Gálvez

La paridad entre ambos equipos se notó en el primer cuarto. Santa Paula con su dinámica en el juego más los triples y La Unión con acciones de bloqueo y juego interno mostraron el choque de estilos desde un principio. Antes de llegar al final, buenos lanzamientos de Balbo y Díaz Müller y avivadas bajo el cesto de los internos le dieron a Santa Paula la ventaja por 23 a 15.

En el segundo, la rotación del banquillo le dio aire a Santa Paula. Los ingresos efectivos de Rivero y Dalpino, más el buen momento de Delucchi, le dieron tranquilidad en las transiciones ofensivas a los locales.

Por el lado de los de Martín Guastavino, no estuvieron finos bajo el cesto e individualidades como Romero y Caire se vieron bien controladas por los locales. Al llegar al entretiempo, Santa Paula se fue con ventaja por 47 a 33.

El complemento

A la vuelta del descanso largo, Santa Paula fue un vendaval. Con el estadio hecho una caldera, el local salió decidido a forzar el quinto juego: buenos momentos de Delucchi bajo el cesto y efectividad de Rivero y Balbo desde el triple fueron claves para que los de Francisco Blanc no den el brazo a torcer en el lumínico.

Mientras tanto, La Unión careció de efectividad desde el triple y el buen partido de Henriques y Romero no fueron suficientes para volver a ponerse a tono con el local. Al finalizar el duelo, el tanteador mostró un 85 a 71 en favor de Santa Paula.

El próximo martes se jugará el quinto juego de la serie, que se mudará de nuevo al estadio Carlos Delasoie en Colón.