Amnistía de la FIFA para Otamendi: podrá estar en el debut de Argentina en el Mundial

El defensor Nicolás Otamendi recibió una gran noticia este viernes a la mañana porque podrá estar en el debut de la selección argentina ante Argelia, en la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. La novedad tiene que ver con la amnistía de la FIFA tras su expulsión frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El jugador de Benfica había visto la roja en septiembre del año pasado, en el cierre de la clasificación rumbo a la Copa del Mundo, cuando derribó a Enner Valencia, que se iba solo al gol, en la medialuna del área. El árbitro Wilmar Roldán lo echó sin tener que ir al VAR y marcó la primera expulsión del zaguero en la Albiceleste.

Como Argentina no volvió a jugar de manera oficial porque la Finalissima que estaba prevista para marzo fue cancelada, por reglamento Otamendi tenía que cumplir la sanción en el primer encuentro que disputaran los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial, que será el 16 de junio a las 22 en Kansas.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había presentado una solicitud para buscar la amnistía, que fue aceptada por FIFA y el futbolista de 38 años, quien podría llegar a River tras el Mundial, recibió la notificación este viernes.

De esta manera, si bien Scaloni todavía no entregó la nómina de 26 convocados, que hay tiempo para presentarla hasta el 30 de mayo, el entrenador anticipó en la última fecha FIFA que tenía la lista “bastante clara” y, de no mediar inconvenientes, Otamendi estará presente.

Con 130 partidos y ocho goles con la Albiceleste, el defensor central se perfila para arrancar como titular en su cuarto Mundial. Habrá que ver a quién elige el técnico como su acompañante, ya que Cuti Romero llegará sin rodaje por una lesión.

Argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, encabeza el Grupo J del Mundial 2026: se enfrentará a Argelia en el estreno, mientras que en la segunda fecha se cruzará con Austria, el lunes 22 a las 14, y cerrará ante Jordania el sábado 27 a las 23.