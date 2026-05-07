“Del monte al mundo”: el largometraje sobre una propuesta cordobesa que triunfa en Europa

"La Forastería" es un colectivo musical que nació en las sierras de Córdoba, Argentina, con un sonido particular que lo diferencia de las distintas propuestas musicales que abundan en este último tiempo. Con una fusión que combina la electrónica con instrumentos en vivo y raíces latinoamericanas, la banda cordobesa es furor en festivales europeos.

El conjunto que se define a sí mismo como una "tribu" elige desarrollar su propuesta desde un entorno permacultural en el monte nativo, ofreciendo una experiencia sensorial en cada una de sus presentaciones, que se producen en vivo y de manera integral.

En la misma línea, la propuesta fundada por Tuto Petruzzi y Toni Volpen comenzó a producir un documental titulado "Del monte al mundo", que retrata el origen de su historia, que nace en un entorno rodeado de naturaleza, y su posterior expansión, que logró llevarlos a proyectarse a escala internacional.

Las grabaciones de dicho film se están realizando al mismo tiempo que sus presentaciones musicales, para cautivar la esencia de las personas que atienden a sus shows. Su próxima parada será el 23 de mayo en Club Cultural Matienzo en Buenos Aires y luego continuará la producción en Brasil y Turquía.

El espectáculo, que integra bases electrónicas con una impronta orgánica, atravesada por influencias de rock psicodélico, texturas de raíces latinoamericanas y afroamericanas, logró llevarlos a presentarse en Ozora, Woodstock Forever, dos de los festivales más reconocidos del circuito internacional, y en giras por Europa.

Con producción independiente, el film retratará los inicios en el monte cordobés y su salto a los grandes escenarios del mundo, construyendo un recorrido que combina identidad, experiencia en vivo y que expresa una nueva forma de habitar y producir cultura.

Fuente: Noticias Argentinas.