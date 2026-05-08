"Icaria": una tragicomedia clown sobre el deseo de volar tendrá función en Casa Boulevard

Este viernes 8 de mayo a las 20, la actriz y payasa Paula Righelato protagonizará la función de su espectáculo unipersonal titulado "Icaria" en la sala Casa Boulevard / Metamorfosis, ubicada en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná. La obra cuenta con la dirección general de Nadia Grandón y la dirección en lenguaje clown de Ezequiel Caridad.

La trama posee un carácter tragicómico que entrelaza el deseo personal de volar con la estructura del antiguo mito griego de Dédalo y su hijo Ícaro.

La trama de la propuesta recupera la historia escrita por Ovidio en el siglo 8 antes de Cristo, donde el inventor Dédalo fabrica una máquina para que su hijo pueda cumplir el sueño de volar, advirtiéndole que no debe acercarse demasiado al sol por el riesgo de caer. Según explicó la propia Righelato, la obra aborda la maravilla de la relación entre un padre que intenta ayudar a su hijo advirtiéndole los peligros y un hijo que busca trascenderlo aun a riesgo de accidentarse.

A lo largo de los 50 minutos que dura la función, la protagonista emplea elementos escenográficos como sogas y diversos juegos para dar forma a una metáfora sobre la ambición de altura y la libertad, planteando preguntas sobre las decisiones que se toman ante las limitaciones propias cuando se intenta alcanzar un objetivo anhelado.

La actriz remarcó que el código elegido es una forma poderosa de contar historias que contiene una carga de ternura y deseo, lo que transforma la función en una vivencia que busca generar alegría y, al mismo tiempo, dejar un espacio para el pensamiento sobre la visión del mundo adulto.

La presentación cuenta con el apoyo institucional del Instituto Nacional del Teatro.

La modalidad de entrada será a la gorra.