Renunció Santiago Laumann al Consejo General de Educación por diferencias con su presidente Carlos Cuenca

Santiago Laumann presentó su renuncia al cargo de vocal del Consejo General de Educación (CGE) en el que había sido designado al inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Laumann, con acuerdo constitucional del Senado, llegó con Alicia Fregonese, quien completó el elenco de vocales con Elsa Chapuis y Carla Duré. En los corrillos del CGE señalaban la falta de relación de Laumann con el actual presidente, Carlos Cuenca.

Es más, Laumann casi no asistía a las reuniones del organismo en el último tiempo.

De igual modo, el funcionario no se retirará de la función educativa. La chance más probable es que desembarque en el área de Educación Superior. Pero de momento nada está definido.

La dimisión de Lauman fue presentada ante el gobernador Frigerio y de allí irá para tratamiento en la Comisión de Acuerdos del Senado, instancia donde había conseguido el aval constitucional para su nombramiento como vocal del CGE.

Laumann estimó que su renuncia será aceptada, aunque siguiendo los pasos de rigor. “Uno ya cumplió un tiempo, objetivos y es hora de dar un paso al costado y permitir que la gente que quiera trabajar con el nuevo presidente tenga la posibilidad de desarrollarse en ese sentido”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

A comienzos de 2024, cuando su pliego empezó a ser analizado por la Comisión de Acuerdos del Senado, los organismos de Derechos Humanos impugnaron su candidatura.

“No estamos cuestionando la formación académica de Laumann. Desde el movimiento de los Derechos Humanos cuestionamos la postura negacionsita de Laumann, que está a favor del terrorismo de Estado, que niega los 30 mil desaparecidos, y nos parece aberrante que una persona con ese pensamiento ocupa un lugar de vocal del Consejo de Educación, que es el organismo que fija políticas educativas. Esto significa retroceder en todo lo que son las políticas de Derechos Humanos y lo que tiene que ver con Memoria, Verdad y Justicia”, dijo entonces Luz Piérola, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

Los movimientos de Derechos Humanos, sostuvieron que “tenemos una larga historia en el tratamiento de los Derechos Humanos en la política educativa. No solamente en las escuelas secundarias se trata. La Uader, desde su creación, ha peleado por la incorporación de las cátedras de Derechos Humanos. Hoy, todas las carreras de la Uader tienen cátedra de Derechos Humanos; existe una coordinación de Derechos Humanos y Formación Ciudadana, y nosotros hemos trabajado en la conformación del postítulo en Derechos Humanos. Ha sido arduo el camino, muy movilizante, hicimos un manual que habla del terrorismo de Estado en Entre Ríos y allí se cuenta lo que fue la represión y las desapariciones en la Provincia. Entonces, que hoy se esté retrocediendo y se esté hablando de que esto no ocurrió o que se plantee nuevamente la teoría de los dos demonios., que hubo dos bandos, es aberrante. En todos los juicios se comprobó que esto que ocurrió en la dictadura fue un genocidio”.