Cuenca y las paritarias docentes: “No podemos prometer algo que el gobierno después no va a poder pagar”

La realidad entrerriana está inmersa por una fuerte tensión salarial, con caída de recursos y ahora se suma la incertidumbre política dentro del sistema educativo provincial.

En ese marco, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, defendió la nueva propuesta salarial presentada por el gobierno provincial a los gremios docentes y buscó transmitir la idea que la administración de Rogelio Frigerio pretende sostener las negociaciones desde “la transparencia” y evitando compromisos que luego no puedan cumplirse.

Durante una extensa entrevista periodística en el programa “Un martillo para darle forma” (Radio Plaza 94.7), Cuenca explicó los fundamentos de la nueva oferta paritaria, que por primera vez desde marzo incorporó un aumento remunerativo del 3,5 por ciento, en respuesta a uno de los principales reclamos sindicales. La propuesta fue rechazada por los gremios docentes y las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.

El funcionario contextualizó el momento de la negociación recordando que, cuando el gobierno provincial dispuso por decreto el incremento del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y del adicional por Conectividad, también dejó establecido el compromiso de reabrir el diálogo salarial en un plazo máximo de 90 días. “En el decreto que saca el gobernador en marzo, cuando se paga por decreto, en ese caso el aumento de Fopid y Conectividad para los docentes, se estipuló dentro del decreto que en un plazo no mayor a 90 días nos íbamos a volver a reunir”, señaló.

Cuenca remarcó que la convocatoria se concretó antes del vencimiento previsto. “Al día 66 que se cumple hoy (jueves 7 de mayo), o sea, un mes antes del plazo perentorio, el decreto del gobernador consideró que es necesario juntarnos, llamar a paritarias e ir a la mesa de discusión”, explicó. Según detalló, el Ejecutivo buscó además cumplir con otro de los compromisos asumidos ante los sindicatos: presentar una propuesta “remunerativa”.

El titular del CGE describió que el contexto financiero de la provincia condicionó el margen de maniobra de la negociación. “No hubo un mejoramiento tan grande de los recursos”, aclaró. Y profundizó: “La perspectiva en marzo era un poco distinta a la de hoy, porque venía una caída fuerte de recursos. No decimos que se mejoraron, pero por lo menos dejó de caer y eso es un montón”.

En esa línea, sostuvo que la nueva propuesta salarial intentó evitar una pérdida del poder adquisitivo de los docentes tomando como referencia el último índice inflacionario conocido. “Para evitar la pérdida del poder adquisitivo, se hizo teniendo en cuenta el último valor de inflación conocido a la fecha, que es el índice de marzo, que es 3,4; el gobierno lleva a la mesa un 3,5 remunerativo”, precisó en el programa “Un martillo para darle forma” (Radio Plaza 94.7).

A lo largo de la entrevista, Cuenca insistió en una idea que buscó diferenciar la estrategia del gobierno provincial respecto de otras negociaciones salariales: afirmó que no existe especulación política ni una lógica de presentar una oferta inicial baja para luego mejorarla. “Nosotros siempre decimos lo mismo: no estamos tratando de ir con poco para después mejorar la propuesta”, aseguró.

El funcionario sostuvo que cada instancia de negociación se encara bajo un criterio de “máximo esfuerzo” fiscal. “Siempre somos muy transparentes en lo que ofrecemos. Hacemos el mayor de los esfuerzos y nos sentamos con total transparencia y decimos esto es lo que el gobierno puede pagar”, expresó. Y añadió: “No podemos nunca prometer algo que el gobierno después no lo va a poder pagar”.

Cuenca también recordó que la propuesta salarial no reemplaza los montos que ya se venían abonando por Fopid y Conectividad, sino que se suma a ellos. Actualmente, los docentes perciben 60 mil pesos mensuales entre ambos conceptos: 24 mil pesos correspondientes al Fopid y 36 mil pesos destinados a Conectividad. Según explicó, esos valores continuarán vigentes independientemente del incremento remunerativo ofrecido.

La renuncia de Santiago Laumann

La entrevista en “Un martillo para darle forma” (Radio Plaza 94.7) también estuvo atravesada por otro tema sensible para el sistema educativo provincial: la renuncia del vocal del CGE Santiago Laumann, una decisión que generó repercusiones políticas y versiones sobre presuntas diferencias internas en la conducción educativa.

Frente a la consulta periodística, Cuenca eligió un tono prudente y evitó profundizar sobre las razones de la dimisión. “Es una cuestión muy personal”, afirmó. Aunque reconoció que la renuncia fue presentada, aclaró que todavía restan instancias administrativas y legislativas para formalizarla plenamente. “Entiendo que haya presentado la renuncia. Pero no por eso hoy están terminados los plazos administrativos”, explicó.

Lejos de alimentar hipótesis de conflicto, el presidente del CGE reivindicó públicamente la figura de Laumann y destacó su trayectoria dentro del ámbito educativo entrerriano. “Yo reconozco su capacidad, su trayectoria, y es una persona con la que obviamente me gustaría que siga sumada al equipo educativo”, sostuvo.

Cuenca negó además haber mantenido enfrentamientos personales o políticos con el vocal saliente o que existan diferencias internas. Y añadió que desearía que Laumann continúe colaborando “desde cualquier rol”.

Las declaraciones dejaron entrever el delicado equilibrio que atraviesa hoy la gestión educativa provincial: por un lado, una negociación salarial compleja, condicionada por la fragilidad económica y la presión inflacionaria; por el otro, movimientos internos dentro de la estructura del Consejo General de Educación que reflejan tensiones políticas en una de las áreas más sensibles del Estado entrerriano.

En ese contexto, la voz de Carlos Cuenca intentó transmitir una combinación de cautela administrativa y apertura al diálogo. La continuidad de las negociaciones paritarias y la resolución institucional de la situación de Laumann aparecerán en los próximos días como dos capítulos decisivos para el sistema educativo de Entre Ríos, en medio de una provincia donde la discusión salarial y las pulsiones políticas volvieron a cruzarse sobre el mismo tablero.