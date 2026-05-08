La Liga Provincial Femenina de básquet 2026 tendrá ocho participantes

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó la realización de la Liga Provincial de Clubes Mayores Femenina 2026. En la temporada 2026 el certamen contará con la participación de ocho clubes de distintos puntos de la provincia y que, en principio, dará inicio el fin de semana del 17 de mayo.

La competencia reunirá a los clubes uruguayenses Tomás de Rocamora (último campeón), Zaninetti y Regatas Uruguay; Talleres (Paraná), Unión (Crespo), Central Entrerriano (Gualeguaychú), Urquiza (Santa Elena) y Social Federación.

La Liga Provincial Femenina simboliza el trabajo sostenido de los clubes en el desarrollo del básquet femenino entrerriano y, al mismo tiempo, se transforma en una referencia fundamental para las jugadoras de categorías formativas, que encuentran en este escenario un objetivo concreto hacia donde proyectar su crecimiento deportivo.

Con una base sólida de ocho instituciones participantes, la edición 2026 marca un paso importante para la consolidación y expansión del básquet femenino de mayores en Entre Ríos. Rocamora, Regatas y Talleres repiten su intervención de la temporada pasada.

Talleres será el único representante de la capital entrerriana en la competición entrerriana.

Por su parte, el campeón que regresa será Zaninetti, ganador de la competencia en la edición 2021. Además, Central Entrerriano volverá a competir en el certamen provincial luego de sus participaciones en las temporadas 2022 y 2023.

Uno de los regresos destacados será el de Urquiza, que afrontará su sexta participación federativa en la Liga Provincial de Mayores. El conjunto santelenense será dirigido por Emanuel Urcola Grelak y volverá a disputar la máxima competencia provincial tras cinco años de ausencia, ya que su última intervención fue en 2021.

Más datos del certamen que se viene

La edición 2026 también tendrá dos debutantes absolutos. Unión participará por primera vez en su historia a este nivel, luego de consagrarse campeón del torneo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino a finales de 2025, ratificando el crecimiento de un proyecto deportivo que viene consolidándose en los últimos años.

Por su parte, Social Federación tendrá su estreno absoluto en el ámbito provincial de Primera División. El equipo dirigido por Guillermo Bargas actualmente disputa el Torneo Asociativo de Concordia y llega al certamen impulsado por el crecimiento de una base sólida de jugadoras que ahora tendrá la oportunidad de competir al máximo nivel organizado por la FBER.