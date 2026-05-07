Copa Libertadores: Platense empató con Peñarol y quedó a un paso de avanzar

Platense empató con Peñarol de Uruguay 1 a 1 este jueves en el estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026 y postergó su clasificación a los octavos de final. Solo necesita dos puntos ante Independiente Santa Fe y Corinthians para alcanzar este histórico logro en la primera participación de la institución.

La primera parte estuvo marcada por las complicaciones en ambos equipos, que debieron meter mano en sus formaciones antes de la media hora de juego. En primera instancia, el entrenador del Manya, Diego Aguirre, se vio obligado a retirar de la cancha al paranaense Eric Remedi para el ingreso posterior de Diego Laxalt a los 13 minutos. Más tarde, el delantero Tomás Nasif, que está a préstamo desde River Plate, no pudo seguir por una molestia física en el Calamar y fue reemplazado por Augusto Lotti.

Los dirigidos por Walter Zunino mostraron mayores ideas en el último tercio de la cancha, pero carecieron de eficacia frente a un rival que tuvo solo una jugada de peligro y no perdonó. A los 28′, en un avance aislado, Facundo Batista se inventó un remate de media vuelta con la pelota en el aire, que pasó por encima de Matías Borgogno y selló el 1-0 en Vicente López.

A pesar de ese tanto, la justicia deportiva se apoderó del marcador a los 39′ gracias al empate convertido por Agustín Lagos con un potente derechazo contra el arco defendido por Washington Aguerre. El dueño de casa hizo méritos para irse al vestuario con el empate de mínima, y estuvo a centímetros de darlo vuelta porque estrelló un disparo al palo en los instantes finales de la etapa.

El segundo tiempo casi no se jugó en la provincia de Buenos Aires. La pelota naufragó en la mitad de la cancha y las llegadas a las áreas quedaron en el debe para los dos equipos. En los últimos 20 minutos, el Carbonero se despertó por la necesidad de quedarse con los tres puntos, pero un tiro de Gastón Togni fue despejado por Borgogno y un tímido intento de Abel Hernández salió al lado del palo izquierdo.

Con este resultado, el equipo argentino quedó muy cerca de asegurar su pasaje a la próxima ronda porque permanece en el segundo lugar con siete unidades, por detrás del líder Corinthians (10). Tiene cinco puntos de ventaja sobre Independiente Santa Fe y Peñarol (2) a falta de dos jornadas. Ya se aseguró tener competencia internacional en el segundo semestre, ya sea en octavos de Libertadores o en playoff de Sudamericana porque los colombianos y uruguayos deben jugar entre sí.

Platense volverá a jugar el próximo miércoles a partir de las 16.15 (hora argentina) ante San Martín de San Juan en la cancha de Deportivo Morón por los 16avos de final de la Copa Argentina. En el plano continental, viajará a Colombia el martes 19 de mayo para enfrentar al local y cerrará su calendario ante Corinthians en Brasil.

Por otro lado, Peñarol finalizará su participación en el campeonato uruguayo en la noche del lunes contra Cerro Largo como visitante. En la Libertadores tiene dos partidos como local por delante frente al Timao y El Expreso Rojo, señala Infobae.