Por presuntas estafas y falsificación de firmas, allanaron el domicilio de un kinesiólogo en Concordia

En una causa que investiga maniobras de falsificación y estafas vinculadas a prestaciones de salud, personal de la División Investigaciones llevó adelante un operativo en pleno centro de Concordia durante la mañana de este jueves.

El procedimiento se originó tras la denuncia de un particular que detectó irregularidades en su historial de prestaciones médicas, lo que desencadenó una pesquisa judicial para determinar el alcance de una posible defraudación contra una obra social.

La investigación, impulsada por la fiscal Daniela Montangie y autorizada por el juez de Garantías, Francisco Ledesma, comenzó cuando una persona advirtió que a su nombre figuraban sesiones de kinesiología que “nunca se habría sometido a esos tratamientos”.

A partir de este dato, el Ministerio Público Fiscal comenzó a rastrear una maniobra que consistiría en la falsificación de una orden médica, además de la adulteración de firmas y documentación necesaria para facturar los servicios ante la prestadora de salud. La hipótesis central sostiene que se habría “adulterado tanto la firma y escritura del médico interviniente como la firma del supuesto paciente”, generando así un perjuicio económico directo a la obra social y afectando la integridad profesional de los involucrados.

Los efectivos policiales, a cargo del comisario Miguel Martina y bajo la supervisión de la subjefa departamental, Liliana Miño, ingresaron a una vivienda ubicada en calle Tucumán, entre Urquiza y Entre Ríos.

Durante el registro del inmueble, los investigadores lograron recolectar elementos de valor probatorio para el expediente, entre los que se destacan:

Documentación vinculada a prestaciones profesionales.

Telefonía celular del sospechoso.

Otros dispositivos y soportes de interés para la causa.

Según los datos recabados por Concordia Policiales, el licenciado en Kinesiología investigado posee una actividad laboral activa en el ámbito público y privado. Actualmente, el profesional “realiza sesiones a domicilio e integra el staff de kinesiólogos del hospital Delicia Concepción Masvernat”, el nosocomio de referencia para la región de Salto Grande.

La justicia continuará con el peritaje de los elementos secuestrados para determinar si existen otras víctimas bajo la misma modalidad de facturación de prestaciones inexistentes.