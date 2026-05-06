Cómo será “Elle”, la precuela de Legalmente Rubia: ya se conocieron las primeras imágenes

La serie “Elle” fue presentada como la precuela de la icónica película “Legalmente Rubia”.

La serie “Elle” fue presentada como la precuela de la icónica película “Legalmente Rubia” y se estrenará el próximo 1 de julio en más de 240 países y territorios alrededor del mundo; este miércoles se conocieron las primeras imágenes.

La producción de Amazon Prime Video, en conjunto con Hello Sunshine, tendrá su presentación oficial este 11 de mayo en la ciudad de Nueva York, pero ya confirmó la existencia de la segunda temporada.

La primera entrega sigue a Elle Woods —Lexi Minetree—, mucho antes de sentirse como un "pez fuera del agua" en Harvard en 1995, sumergida en las turbulentas aguas de sus estudios de bachillerato, donde se enfrenta a amistades complicadas, romances prohibidos y elecciones de moda un tanto dudosas.

A pesar de todo, la protagonista utiliza a su familia como una guía, fortalece aún más el vínculo con su madre y demuestra que pueden superar cualquier obstáculo siempre que se tengan la una a la otra. Con cada desafío que enfrenta, se acerca más a su versión actual.

El elenco cuenta con June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt, junto a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz.

El reparto se completa con la participación de Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer, Sharon Taylor, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek.

Fuente: Noticias Argentinas.