Shakira será la voz oficial del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera

Shakira confirmó que volverá a estar ligada a la historia de los Mundiales al convertirse en la intérprete de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, una noticia que anunció desde el estadio Maracaná y que marca su regreso estelar al evento deportivo más importante del planeta.

La superestrella colombiana, que ya dejó una huella imborrable con “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, sumará ahora una nueva página a su legado futbolero con el tema “Dai Dai”, una producción desarrollada junto a FIFA y con lanzamiento previsto para las próximas semanas.

El anuncio llega en un momento extraordinario para la artista, quien viene de romper récords con su gira internacional y consolidarse como una de las figuras latinas más influyentes del mundo. En Argentina, la artista de Fenix Entertainment, agotó una histórica serie de presentaciones y reafirmó su conexión con el público de la región.

Con esta nueva participación, la cantautora se consolida como la artista más emblemática en la historia musical de los Mundiales, gracias a la fusión del fútbol, espectáculo y cultura global en una cita que promete volver a marcar generaciones.

Fuente: Noticias Argentinas.