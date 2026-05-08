Turismo Carretera: Werner llega a Termas sin la prueba clave

El paranaense Mariano Werner llega a la carrera en Termas sin la prueba clave que había pensado.

El paranaense Mariano Werner llega con un contratiempo a la quinta fecha del Turismo Carretera que se disputa este fin de semana en el Autódromo de Termas de Río Hondo. El entrerriano no pudo realizar el ensayo que tenía planificado con su Ford Mustang, ya que las fuertes tormentas que azotaron a la provincia de Buenos Aires impidieron girar en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el único circuito habilitado para pruebas.

La falta de rodaje previo supone una complicación para el actual campeón. Según sus propias palabras, este test le hubiese “permitido pegar un salto de calidad”. Es que el piloto entrerriano todavía no encuentra el balance ideal en su auto desde que se implementó el cambio reglamentario con la quita de carga aerodinámica a principios de temporada.

Sin embargo, no todas son pálidas. Es necesario señalar que Werner dejó de tener los dolores de cabeza con el motor que lo persiguieron el año pasado. Durante esta temporada, la planta impulsora es atendida por los hermanos Mario y Luis Riva, logrando la fiabilidad deseada.





La lucha por entrar a la Copa de Oro

En cuanto a los resultados deportivos, el paranaense se encuentra, por ahora, lejos de los puestos de vanguardia. En lo que va del torneo llegó 32° en la final de El Calafate, 26° en Viedma, 12° en Neuquén y 14° en Concepción del Uruguay.

De esta manera, marcha 16° en el campeonato. Actualmente se ubica a 15,5 puntos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro. La última victoria de Werner en el Turismo Carretera fue el 1° de junio de 2025 en el autódromo de Alta Gracia (Córdoba). Desde entonces, ganar le resulta esquivo y ya pasaron 13 carreras.

Cabe recordar que, para encarar este torneo, Mariano Werner hizo un intercambio de vehículos con Nicanor Santilli Pazos, integrante de su propio equipo.

El joven piloto inició su temporada en el TC Pista con el Mustang que Werner estrenó en 2024 y usó hasta la última fecha del torneo pasado. El tricampeón de la Máxima, por su parte, optó por subirse a la unidad que dejó libre Santilli Pazos, la cual fue convertida a modelo de nueva generación durante el receso.