La octava edición de Proyecto Bautismo llega a La Hendija

La octava edición de Proyecto Bautismo, una experiencia artística e interactiva que integra las artes visuales, la expresión escénica y la comunicación, se presentará este viernes 8 de mayo a las 20:30 en el centro cultural La Hendija, ubicado en calle Gualeguaychú 171 de la ciudad de Paraná. La propuesta tiene como objetivo ofrecer un espacio de diálogo y reflexión que trascienda los formatos convencionales del teatro y el arte tradicional.

A través de una dinámica que combina una instalación participativa con un monólogo posterior, las realizadoras buscan poner en juego temáticas vinculadas a la moda, la expresión de género y las expectativas sociales.

La estructura de la jornada se caracteriza por lo que el equipo denomina una antesala creativa, un momento inicial donde el público pasa a convertirse en parte de la obra. Al ingresar al salón de La Hendija, los visitantes se encontrarán con una instalación compuesta por diversas vestimentas, proyecciones visuales y un mural de preguntas diseñado para ser contestado de forma conjunta. Además, se exhibirán fotografías del personaje principal y se dispondrán mesas con materiales para que los presentes puedan elaborar sus propias respuestas a interrogantes como "¿qué soy?" y "¿quién soy?". Estas producciones individuales y grupales se sumarán posteriormente a un cuaderno colectivo que forma parte del registro de la experiencia.

El equipo de trabajo detrás de esta octava edición está compuesto por profesionales de distintas disciplinas, entre ellos la actuación y la gestión están a cargo de Peque Galetto, la dirección general de la puesta de Marisa Grassi, el apartado visual y técnico de Desi Darrichón, el diseño gráfico y la comunicación de Belén Galetto y las estrategias de marketing digital de Fiorella Vever.

El cierre del encuentro se produce tras la interacción en la antesala, momento en el cual hace su aparición el personaje central para desarrollar un monólogo que retoma las inquietudes planteadas durante la fase participativa.

El evento contará además con servicio de cantina.

La actividad se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra.