La Enerc cesa sus actividades ante la falta de respuestas salariales

La comunidad educativa de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Audiovisual (Enerc), institución dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), iniciará este miércoles 13 de mayo un paro por tiempo indeterminado con cese total de actividades. La acción busca visibilizar la crisis institucional y laboral que atraviesa la escuela y presionar por una solución a las irregularidades administrativas detectadas en las liquidaciones recientes.

La medida de fuerza afecta tanto a la sede AMBA como a las sedes regionales y se fundamenta en la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Rectoría y la presidencia del Incaa ante una serie de reclamos que incluyen la recomposición salarial de instructores y ayudantes, la revisión del régimen de horas cátedra y la garantía de condiciones para el dictado de clases en todo el país.

La decisión de profundizar las medidas de fuerza surge tras una serie de reuniones infructuosas con las autoridades, incluyendo un encuentro a fines de abril con el presidente del Incaa, Carlos Luis Pirovano, quien confirmó la semana pasada que no habrá nuevas actualizaciones salariales ni se revisará el porcentaje destinado a los ayudantes.

Según informaron desde el cuerpo docente, la implementación intempestiva de un nuevo Régimen de Asignación de Horas al inicio del ciclo lectivo derivó en una quita del 17% del sueldo de los ayudantes, sumado a una pérdida del poder adquisitivo que supera el 55% para titulares y el 62% para ayudantes en lo que va de la gestión actual. Entre los puntos específicos del reclamo se destacó también el rechazo a los descuentos realizados por errores de la Secretaría académica en la aplicación del nuevo sistema y la necesidad de actualizar el valor de la hora cátedra.

La situación de las sedes regionales en el interior del país también representa una de las mayores preocupaciones para los trabajadores y estudiantes, principalmente el caso de la sede NEA en Formosa. Tras diez años de funcionamiento, esta sede atraviesa un panorama incierto luego de que el año pasado el Incaa enviara una carta documento para rescindir el contrato particular, lo que derivó en un cambio de órbita ministerial por parte de la provincia y la ausencia de nuevos ingresantes para el ciclo 2026. Aunque se están retomando las clases para quienes tenían la cursada interrumpida, la mayoría de los trabajadores técnicos, muchos de ellos egresados de la propia institución, no fueron recontratados.

En el resto del país, los recortes también afectaron la operatividad de las clases presenciales, reduciéndose de 50 a 35 la cantidad de horas históricamente aprobadas para los instructores viajeros que se trasladan a las provincias. A esto se suma la restricción de la presencialidad sin que se hayan garantizado aulas híbridas con la tecnología adecuada para suplir dicha modalidad.

Los instructores sostienen que este escenario no solo precariza sus condiciones laborales, sino que ya provocó renuncias de profesionales altamente capacitados, afectando directamente la formación de excelencia de los futuros trabajadores audiovisuales.

Ante todo este panorama, los integrantes de la Enerc confirmaron también su participación en la Marcha Universitaria Federal convocada para el martes 12 de mayo.

Como parte del inicio del plan de lucha, el miércoles 13 de mayo a las 18 se llevará a cabo una asamblea en la sede AMBA en la que participarán instructores, estudiantes y personal no docente para ratificar el paro por tiempo indeterminado.

Finalmente, el comunicado oficial llamó a la sociedad a sumarse al reclamo: "Convocamos a toda la comunidad audiovisual y a todos quienes aprecien la cultura y la educación, a que nos acompañen en nuestro reclamo, y que desde su lugar apoyen las acciones que emprendamos para dar visibilidad e impedir que se continúe con el ajuste y la destrucción paulatina de la Enerc, una escuela que desde hace más de 60 años fue concebida para la formación de excelencia de trabajadores audiovisuales, y de donde egresaron cineastas argentinos reconocidos por nuestra población y por el mundo entero".