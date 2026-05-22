Invitan a una tarde para leer y escribir este sábado en Plaza Borges

La propuesta coordinada por la escritora y docente, Belén Zavallo, tendrá lugar desde las 15, en Plaza Borges.

La Universidad Autónoma de Entre Ríos realizará este sábado 23 de mayo una nueva actividad abierta a la comunidad en Paraná, en el marco de su programa Cultura Itinerante. Se trata de la Jornada-Taller “Los dones de la siesta”, una propuesta gratuita de lectura y escritura coordinada por la escritora y docente Belén Zavallo.

El encuentro se desarrollará de 15 a 17, en la recientemente inaugurada Plaza Borges, ubicada en la intersección de San Martín y Pronunciamiento.

La actividad surge del Taller de Escritura Literaria que impulsa la universidad y está destinada a todo público. Desde la organización indicaron que quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa mediante formulario online.

La propuesta forma parte de Cultura Itinerante, una iniciativa que lleva adelante el Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de la UADER, con el objetivo de acercar distintas expresiones artísticas y culturales a espacios públicos y ámbitos barriales de la ciudad.

Además de promover la lectura y la escritura como herramientas de encuentro y creación, la jornada busca generar un espacio de intercambio colectivo en un entorno al aire libre, integrando la producción cultural universitaria con la comunidad paranaense.