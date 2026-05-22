Solución a un histórico reclamo de ATE: Copnaf oficializó el pago de horas adeudadas desde 2022

En un logro significativo para los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), el organismo dictó dos resoluciones para el reconocimiento de la deuda de horas y francos compensatorios, cuestión que había sido un reclamo histórico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y parte del acuerdo paritario de marzo de 2025.

Esta definición al reclamo es el resultado de las intensas gestiones iniciadas en la paritaria del 13 de marzo de 2025, donde la representación de ATE, a cargo de Mariana Luján, impulsó la necesidad de “blanquear un planteo histórico” ante una situación que calificó como “insostenible”. La propuesta se basó en el modelo aplicado previamente en el sector de enfermería, sugiriendo que se otorgue a los agentes la opción de cobrar esas horas o utilizarlas como descanso.

Finalmente, a través de las Resoluciones N° 0324 y N° 0326 emitidas en abril de 2026, la presidencia del organismo formalizó el acuerdo. En sus considerandos, los documentos establecen: “Las partes acuerdan el reconocimiento de las horas a compensar desde el 01/07/2022 hasta el 31/03/2025, con un cálculo de base para el valor hora a marzo de 2025”.

El cuerpo de la norma detalla que la liquidación se realizará mediante declaraciones juradas de los agentes, quienes pudieron optar por el beneficio económico o el tiempo de descanso. Según ambas resoluciones, se deja establecido que "la liquidación se efectuará conforme a lo estipulado en Paritaria de fecha 15/04/25, siendo de 100 horas por cuota hasta completar el total del pago detallado en el anexo".

Desde ATE destacaron que este avance permite “traer soluciones a los trabajadores y a los niños” que dependen de Copnaf, además de ordenar administrativamente el crédito laboral que no había sido respetado en gestiones anteriores. Con esta medida, se espera saldar el arrastre de horas que, según el gremio, superaba las 100 mil horas acumuladas en todo el organismo.