Ricardo Montaner llevó “El Último Regreso” a Ecuador y se presentó ante más de 10 mil personas

El renombrado cantautor Ricardo Montaner se presentó en la capital ecuatoriana de Quito, ante más de diez mil personas en un nuevo sold out que demostró una vez más, el cariño del público latinoamericano.

El intérprete compartió un nuevo show con una noche que abarcó desde un repaso por los grandes éxitos de toda su carrera hasta sus últimas creaciones y así selló la conexión única que mantiene con sus seguidores.

Uno de los momentos más especiales del espectáculo fue la interpretación de su reciente single “Para que sea feliz”, estrenado hace menos de un mes, que fue cantado de principio a fin por los presentes. Visiblemente emocionado por la recepción de la canción, Montaner agradeció el cariño y el acompañamiento en un concierto inolvidable.

Recientemente, el artista posicionó la nueva canción en el puesto N° 1 de las listas de éxitos en Argentina, de forma simultánea en el área general, en el apartado “Pop Argentino” y en la categoría “Monitor Latino”.

Con producción de Fénix Entertainment, “El Último Regreso Tour” ya hizo historia en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México y Ecuador, a través de sold outs contundentes que reafirman que no se trata de nostalgia, sino de vigencia absoluta.

La gira continuará por Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana.

Fuente: Noticias Argentinas.