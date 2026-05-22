Primera Nacional: Patronato no podrá contar con Fernando Evangelista por tres partidos

El lateral formado en Boca recibió la roja ante Chacarita y tres fechas de suspensión.

El Boletín del Tribunal de Disciplina 6898 informó que el futbolista de Patronato, Fernando Evangelista, recibió tres fechas de suspensión por su expulsión en la victoria del equipo dirigido por Marcelo Candia ante Chacarita Juniors por 2 a 0.

El lateral vio la roja de parte del árbitro Juan Pablo Loustau, a los 25 minutos del primer tiempo, tras ser informado por el asistente número uno, Marcelo Errante. Según el DT Marcelo Candia en declaraciones post partido se trató de una confusión.

En consecuencia, el exBoca y Unión de Santa Fe no podrá estar en los próximos compromisos para el Rojinegro: será baja el domingo –a las 18.30– ante Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez y Agropecuario de Carlos Casares. De todas maneras, la dirigencia del club de calle Grella apelará la sanción.

En el mismo Boletín, también se informó que Favio Benjamín Cabral recibió tres fechas por la roja que recibió tras propinarle una patada a Gabriel Díaz, el zaguero puntano del Patrón que tuvo que ser asistido por los médicos y atendido, tras convulsionar en el campo de juego, en un sanatorio de la capital entrerriana.

El probable equipo para viajar a Santiago del Estero

Gabriel Monito Díaz no podrá jugar por protocolo (tras el traumatismo que sufrió ante Chaca no puede integrar la nómina de convocados) y sería reemplazado por Facundo Heredia, tal como sucedió en el partido del último domingo. En consecuencia, Santiago Piccioni será el primer marcador central y Heredia el lateral izquierdo.

En consecuencia, la probable formación de Patronato ante el Gaucho sería con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Piccioni, Franco Meritello y Heredía; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.