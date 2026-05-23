Recreativo venció a Sionista y estiró la definición del tercer puesto

Este viernes por la noche hubo actividad por la Zona A de la Conferencia Litoral en la Liga Federal de Básquet. El estadio Moisés Flesler recibió el duelo entre el Centro Juventud Sionista, el anfitrión, y el Recreativo Bochas Club. El cotejo gana importancia debido a que enfrentó a dos rivales directos por el tercer puesto de la tabla.

Y el que sacó frutos en esa lucha fue el visitante, que se impuso por 73-60 y se llevó un valioso triunfo para seguir en la pelea por el tercer puesto. Esto se debe a que cuenta con un acumulado de 5-6, mientras que Sioni tiene una sumatoria de 6-5, por lo que todo se definirá en la última fecha.

En el ganador se destacaron tres jugadores en particular: Alan Guanco y Francisco Frávega aportaron 15 puntos respectivamente, mientras que Juan Krapp convirtió 14, con el agregado para este último de nueve rebotes y cinco asistencias.

Por parte del anfitrión, el máximo anotador fue Lucas Nieto con 16 tantos, aunque también aportó cuatro rebotes y cinco recuperaciones entre sus estadísticas más destacadas.

El cierre del torneo para el Bochas será el domingo 31 de mayo, desde las 20, ante La Armonía de Colón, equipo al que recibirá en el estadio Antonio Zorzet. Dos días antes, también el Verde colonense será el rival de despedida para Sioni, al que recibirá a partir de las 21 del viernes 29 en el estadio Gregorio “Pocho” Nieto.

Este sábado

No es todo para La Armonía, que también debe jugar este sábado debido a que es el elenco con menos partidos disputados (nueve) dentro del grupo. En esta ocasión recibirá a Rivadavia Juniors de Santa Fe en el estadio “Pocho” Nieto a partir de las 21.

De momento, el acumulado del equipo entrerriano es de 4-5, por lo que ganando sus tres partidos restantes saltaría al tercer lugar. Todavía no hay nada dicho dentro de la Conferencia Litoral.

Ganando, además, le daría una mano a Urquiza de Santa Elena en su lucha por el primer puesto. Actualmente, el conjunto santaelenense tiene un acumulado de 8-3, mientras que Rivadavia, rival de La Armonía este sábado, cuenta con un récord de 7-3. Perdiendo este partido, el conjunto santafesino estaría obligado a ganar en su última presentación.

Posiciones

1°) Urquiza: 8-3.

2°) Rivadavia Jrs.: 7-3.

3°) Sionista: 6-5.

4°) Recreativo: 5-6.

5°) La Armonía: 4-5.

6°) Gimnasia (SF): 4-7.

7°) Quique: 3-8.