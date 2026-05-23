Trágico incendio en Gualeguay: murió una mujer de 84 años atrapada en su vivienda

Una anciana falleció en un incendio y dos menores lograron escapar de las llamas.

Un incendio fatal ocurrido esta mañana en el barrio Defensa Costera de Gualeguay que terminó con la muerte de una mujer de 84 años que no logró escapar de las llamas debido a sus problemas de movilidad.

El hecho se registró alrededor de las 10:10 en una vivienda ubicada sobre calle M. Sardi, donde, por causas que se investigan, se desató un foco ígneo que afectó por completo el inmueble. Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado por una estufa eléctrica de dos velas que habría quedado encendida.

Al arribar al lugar, personal policial y los Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas. Una vez sofocado el incendio, los rescatistas hallaron en el interior de la vivienda el cuerpo sin vida de una mujer, identificada posteriormente como Angélica Ríos, de 84 años, quien se movilizaba en silla de ruedas y no pudo salir del domicilio.

De acuerdo al relato de Rocío Viviana Cornejo, de 32 años, quien fue entrevistada en el lugar, ella había salido momentos antes de la vivienda dejando la estufa encendida. Dentro de la casa permanecían sus dos hijos menores, que lograron escapar a tiempo, y la abuela de los niños, quien quedó atrapada por el avance del fuego.

Fuentes policiales indicaron que las llamas no alcanzaron a propagarse hacia viviendas lindantes, evitando así una tragedia de mayor magnitud.

En el lugar intervino personal de la Jefatura Departamental Gualeguay, Bomberos Voluntarios y se dio intervención a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.