Fórmula 1: Colapinto finalizó 13ro en la clasificación Sprint luego de contratiempos eléctricos

El fin de semana en Montreal se presentaba como un desafío técnico de alta complejidad para Franco Colapinto, y la clasificación para la carrera Sprint no hizo más que confirmarlo. El representante de Alpine finalizó en la 13ª posición, en una jornada donde la puesta a punto del monoplaza se vio condicionada por problemas imprevistos en la unidad de potencia.

La preparación de Colapinto se vio interrumpida desde los primeros minutos en pista. Durante el único entrenamiento libre, el A526 sufrió una falla eléctrica que obligó al piloto de Pilar a regresar a boxes de forma inmediata. Tras una evaluación técnica exhaustiva, el equipo con sede en Enstone confirmó que el inconveniente radicaba en el sistema eléctrico de la unidad de potencia, obligando a realizar un cambio preventivo de la batería. Alpine calificó el problema como "sospechoso", una denominación que subraya la falta de certezas técnicas que enfrentó el equipo antes de encarar la sesión cronometrada.

A pesar de la falta de rodaje en condiciones de ritmo de carrera, Colapinto afrontó la SQ1 con cautela. En un movimiento estratégico, logró meterse entre los diez mejores gracias a un segundo intento efectivo. La fortuna jugó a su favor en esta instancia: el accidente protagonizado por Fernando Alonso interrumpió las vueltas rápidas de sus rivales directos, blindando el avance del argentino a la siguiente fase.

Ya en la SQ2, la inexperiencia acumulada por el tiempo perdido en el entrenamiento se hizo notar. Si bien el inicio fue prometedor —colocándose cuarto en su giro inicial—, el rendimiento fue decayendo progresivamente ante la evolución de la pista. Al cerrar su última oportunidad, Colapinto se ubicó duodécimo, desplazado al decimotercer lugar cuando Carlos Sainz logró escalar a la décima posición. La diferencia final respecto a George Russell, quien dominó el corte con un crono de 1:13.026, fue de 1s676.

Con este resultado, el argentino partirá desde la séptima fila en la Sprint que se disputará este sábado a partir de las 13. Si bien el objetivo de alcanzar la definición quedó postergado, la capacidad de Colapinto para adaptarse a un monoplaza falible deja la puerta abierta para una remontada táctica. La clave para la competencia corta residirá en la fiabilidad del sistema eléctrico reparado y en la capacidad del piloto para gestionar el ritmo desde la zona media del clasificador, donde cualquier error ajeno puede transformarse en una oportunidad de avanzar.