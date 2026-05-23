“Necesito descansar”, evaluó Leonardo Madelón tras la eliminación

Este viernes por la noche, Unión de Santa Fe cayó por 2-0 ante Independiente y se despidió de la Copa Argentina en los 16avos de final del certamen. Tras la derrota en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, el entrenador Leonardo Madelón hizo una evaluación sobre su futuro en el club.

El técnico completó su año de contrato con el Tatengue y llegó el momento de hacer balances, sobre todo de los últimos seis meses en los que el equipo llegó a cuartos de final del Torneo Apertura y quedó rápidamente eliminado en Copa Argentina.

“Soy certero en mis decisiones. Pensé siempre en la Copa Argentina. Cuando quedamos afuera con Belgrano (derrota 2-0 en Córdoba por el Apertura) les dije que no me jodan, que no me pregunten, porque había un partido adelante muy importante para Unión”, dijo en referencia a su posible continuidad en la institución. El técnico quería poner su foco en el próximo partido antes de hablar de continuidad.

Señaló luego que debe descansar y que su familia lo necesita: “Hicimos un esfuerzo muy fuerte que quizás la gente no lo sabe. Le dimos el corazón todo el año. Necesito descansar la cabeza, el gasto psicológico es muy grande”.

Después habló de la dualidad del futbol argentino ante la victoria o la derrota y comparó los mensajes tras los resultados ante Independiente Rivadavia (victoria 2-1) y Belgrano. “Hay que rever este momento. Yo estoy bien, pero hay que analizar la parte deportiva”, sostuvo.

Continuidad

Recientemente, el presidente de Unión Luis Spahn hizo un comentario sobre el futuro de Madelón, aunque el entrenador eligió ser cauto. “Tengo que pensar que hay un plantel, cómo va a quedar, si se quieren quedar los jugadores. Hay que hacer un buen diagnóstico”, señaló.

Anticipó también que deberán ver los números y las posibilidades del club en el mercado de pases respecto a los números, cuestión a la que él no llega.

“No puedo agarrar la billetera del club y pedir. Tengo que adaptarme a las condiciones del país, que está complicado. Sé que Unión tiene mucho dinero por cobrar. Lo importante es que cumplimos el contrato, que no es fácil hoy en nuestro país”, consideró.

Eliminación y futuro

En cuanto a lo futbolístico, lamentó la pronta expulsión de Maizon Rodríguez que dejó al Tatengue con uno menos y en desventaja en el marcador ante un equipo grande y con mucho partido por delante (iban 22 minutos).

“Este año para mí fue un éxito, si recordamos lo viejo, con todas las ilusiones. El hincha está agradecido. Me quebré, hicimos un esfuerzo grande y no pudimos”, expresó luego.

Para finalizar, el entrenador indicó que los preparadores físicos ya diagramaron la cita para la pretemporada. Sin embargo, destacó que todavía hay tiempo para negociar debido a que se producirá un parón por la Copa del Mundo y el libro de pases será extenso a raíz de esa situación.