Con identificaciones y secuestros en unidades penales finalizó el Operativo Blindaje en la provincia

Se informó que del Operativo Blindaje participaron más de 1.600 funcionarios policiales y del Servicio Penitenciario.

El Ministerio de Seguridad y Justicia dio a conocer los resultados del Operativo Blindaje, el cual tuvo como objetivo desplegar en toda la provincia, de forma simultánea, operativos de prevención del delito.

Con el fin de continuar profundizando las acciones estratégicas en el territorio y llevar tranquilidad a los ciudadanos, se consolidó un operativo sin precedentes, que involucró a más de 1.600 funcionarios. El mismo dio como resultado la identificación de personas, la sustracción de elementos investigativos y el decomiso de celulares en la Unidad Penal N° 1, donde se realizó una importante requisa.

“Lo importante de este operativo, más allá de la ejecución simultáneas en toda la provincia y en el Servicio Penitenciario, es que nos permitió poner en evidencia el avance de conectividad y tecnología que adquirió nuestra fuerza en estos dos años”, remarcó el ministro Roncaglia.

En este sentido, el jefe de Policía, Claudio González, sumó: “Cuando empezamos la gestión había dependencias que no tenían acceso a internet, que tenían equipamientos antiguos que solo permitían recibir mensajes y no tenían equipamientos. Hoy podemos decir que la mayoría de las dependencias tienen acceso a conectividad y que hemos mejorado la calidad laboral y de servicio para nuestro personal”.

Otra acción destacada del operativo de Blindaje fue la exhaustiva requisa rutinaria que se llevó adelante en la Unidad Penal N° 1 Servicio de Paraná. La misma dio como resultado el secuestro de teléfonos celulares de alta gama, botellas y baldes que contenían bebidas alcohólicas de fermentación casera.

Vale señalar que este tipo de operativos se realizan cotidianamente en la provincia, lo que ha llevado a que este año ya se hayan desarrollado más de 400 procedimientos con importantes secuestros de estupefacientes, detenciones e incautaciones.