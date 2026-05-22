“Dibu” Martínez sufrió una fractura de un dedo pero llegaría al debut mundialista

El arquero de la selección argentina de fútbol, Emiliano Dibu Martínez, sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha y si bien se perdería los amistosos previos, se espera que llegue sin problemas al debut en el Mundial 2026.

El marplatense se lesionó en la entrada en calor previa a la final de la Europa League que Aston Villa le ganó 3-0 a Friburgo y se coronó campeón. "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", expresó en una entrevista en ESPN, tras el encuentro (en el que disputó los 90 minutos).

El exIndependiente se sometió a estudios y los resultados arrojaron que sufrió una pequeña fractura en su dedo. Según le informaron a TyC Sports, no necesitará una intervención quirúrgica y tendrá para 20 días de recuperación.

De esta manera, todo indica que el arquero -uno de los símbolos de la Albiceleste en el último lustro- se perderá los amistosos y espera llegar sin inconvenientes al debut en el Mundial. La Albiceleste se medirá con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas. El segundo, frente a Islandia, el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

La selección argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el l Arrowhead Stadium de Kansas.