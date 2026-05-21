En 2 años los diputados usaron 22 mil pasajes aéreos: la mitad para viajes fuera de su provincia de residencia

Entre 2024 y 2025, los legisladores nacionales recorrieron más de 20 millones de kilómetros en avión (equivalente a unas 450 vueltas al mundo), según los registros de viajes oficiales analizados por el Centro de Datos de Chequeado.

Del total de pasajes utilizados, el 47% se usaron para viajar a destinos distintos al de la provincia por la que fueron elegidos. Quienes más kilómetros hicieron fuera de su jurisdicción fueron Damián Arabia (LLA), Fernanda Araujo (LLA -mandato cumplido-) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz). El sistema otorga mensualmente 10 tramos aéreos nominados e intransferibles y 10 innominados.

La diputada salteña Gabriela Flores (La Libertad Avanza) admitió en abril que le dio a su hijo pasajes oficiales del Congreso para su uso personal. El diario Clarín también reveló que algunos de los tickets aéreos de la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) habrían sido utilizados por su pareja, Sergio Berni. Se trata de una de las inconsistencias que presenta el sistema de viajes de la Cámara de Diputados de la Nación.

Otra está relacionada con el uso de pasajes para viajar a destinos distintos al de la provincia por la que fueron elegidos. Según la información oficial analizada por el Centro de Datos de Chequeado, entre 2024 y 2025 los diputados nacionales utilizaron casi 22 mil pasajes aéreos para recorrer más de 20 millones de kilómetros (unas 450 vueltas al mundo en avión). En el 47% de los casos se verificó la situación mencionada.

Además, no se trata de algo nuevo. Esta última inconsistencia también se verificó en los años 2020, 2021 y 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos).

Los diputados con más “millas” fuera de su jurisdicción

De acuerdo con la reglamentación interna de la cámara, los diputados nacionales tienen acceso a 10 pasajes aéreos mensuales para uso propio y otros 10 para otorgar a terceros o canjear por dinero, por lo que no necesariamente todos los viajes informados fueron realizados por los legisladores. Los datos oficiales sólo informan cuántos tickets fueron solicitados por cada legislador, sin distinguir quién los utilizó.

Para realizar su análisis, Chequeado contabilizó los viajes realizados a destinos diferentes a la jurisdicción de origen de cada diputado. Bajo este criterio se utilizaron 10.272 pasajes (el 47% del total de casi 22 mil utilizados en 2 años) para realizar 9,5 millones de kilómetros.

Quien más kilómetros hizo fuera de su jurisdicción fue Damián Arabia, representante de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza. El legislador referenciado con Patricia Bullrich realizó 61.800 kilómetros en 2 años, utilizando 55 pasajes en total.

Los tramos más utilizados por Arabia fueron Tucumán (9 pasajes desde y hacia esa provincia), Bariloche y Mendoza (8 pasajes cada uno). Consultado por Chequeado, el diputado nacional dijo: “Soy diputado nacional y mi jurisdicción es todo el país. En todos los casos en que haya utilizado tramos oficiales se trata de algún tipo de actividad en el ejercicio de mis funciones”.

Además, Arabia señaló que “muchas veces se piden traslados que luego son cambiados o cancelados”. No obstante, indicó: “Suponiendo que el número es correcto, 50 tramos implican 25 pasajes, es decir apenas estaría llegando a haber ido 1 sola vez por cada provincia de Argentina, en todo mi mandato”.

En segundo lugar se ubica Fernanda Araujo (hasta 2025, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por LLA), quien realizó 52.300 kilómetros con 43 pasajes oficiales. Sus destinos más utilizados fueron Chaco y Jujuy (5 pasajes), seguidos por El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Bariloche y La Rioja (4 pasajes). Araujo contestó a este medio que, como integrante de la Comisión de Familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, “los pasajes pedidos son pura y exclusivamente para familiares de héroes caídos en Malvinas, y los utilizamos para los actos y homenajes para días emblemáticos”.

Por su parte, el diputado santacruceño José Luis Garrido (del bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal) hizo 43 mil kilómetros con 66 pasajes, todos desde y hacia Córdoba.

Este mismo destino fue el más elegido por la ex diputada Carla Carrizo (Democracia para Siempre, CABA), quien utilizó 43 pasajes oficiales para viajar a Córdoba, provincia donde nació, aunque fue electa por la Ciudad. En total, Carrizo sumó 43 mil kilómetros con 54 pasajes. Dijo a este medio que viajó a esa ciudad para visitar a su madre, quien tiene problemas de salud.

Completan el “top 10”:

Mónica Ferreyra (LLA CABA): 29.500 kilómetros con 36 pasajes.

Ricardo Herrera (Unión por la Patria, La Rioja, con mandato cumplido): 29.300 kilómetros con 38 pasajes.

Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria, Chaco. Mandato cumplido): casi 27 mil kilómetros con 31 pasajes.

Cecilia Ibáñez (Movimiento Integración y Desarrollo, Córdoba): casi 24.500 kilómetros con 50 pasajes, la mayoría desde y hacia Mar del Plata.

Andrea Freites (Unión por la Patria, Tierra del Fuego): 23 mil kilómetros con 23 pasajes.

Jorge Chica Muñoz (Unión por la Patria, San Juan): 20.600 kilómetros con 34 pasajes.

Bariloche, el “destino turístico” más elegido por los diputados

Chequeado también analizó cuántos pasajes se utilizaron para viajar desde y hacia destinos que podrían considerarse como turísticos, siempre que no coincidan con el lugar de residencia de cada diputado.

En 2024 y 2025, los diputados nacionales utilizaron 156 pasajes para viajar a Bariloche; 79 para Puerto Iguazú; 50 a El Calafate; 26 a Chapelco; y 13 a Esquel.

La diputada con más viajes fue Propato (Unión por la Patria, Buenos Aires), quien utilizó 54 pasajes, 42 de ellos para ir y volver de Bariloche. Como se dijo, Clarín contó que algunos de esos tickets habrían sido utilizados por el ex secretario de Seguridad de la Nación y actual senador bonaerense Sergio Berni, quien está radicado en esa ciudad. Este medio consultó a la legisladora por esta situación, pero no recibió respuesta al cierre de la edición.

En segundo lugar aparece la ex diputada Natalia Sarapura (UCR de Jujuy), quien utilizó 20 pasajes para ir y volver de Puerto Iguazú. Por su parte, Arabia utilizó 8 pasajes para ir hacia Bariloche; 4 a Iguazú; y 2 a El Calafate y Chapelco.

“Algunas veces fui a recorrer los incendios en la Patagonia, otras a las zonas de influencia del narcotráfico a Rosario y a la Triple Frontera, también al Noroeste del país”, contestó Arabia.

En tanto, Hernán Lombardi (ex diputado del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, quien renunció en marzo de 2025), utilizó 8 pasajes de ida y vuelta a Chapelco, 4 a Bariloche y 2 a Iguazú. Araujo (11) y la diputada de Unión por la Patria por Buenos Aires, Luana Volnovich (10) completan la lista.

El ranking de diputados con más pasajes utilizados

Quien más pasajes utilizó en los años 2024 y 2025 fue el ex diputado y actual senador nacional Pablo Cervi (Cambia Neuquén), con 205 viajes realizados. En este caso, se contabilizan también los viajes realizados a su jurisdicción.

Le siguieron el cordobés Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y Jorge Pauli (LLA de Tierra del Fuego), ambos con 200; Juan Manuel Pedrini y Rodrigo de Loredo (UCR de Córdoba), con 197; y Nadia Márquez (LLA de Neuquén) y Sarapura, con 196.

Cómo funciona el reparto de pasajes en Diputados

El sistema de reparto de pasajes aéreos y terrestres está destinado a garantizar el traslado de los diputados y su equipo de trabajo. Inicialmente, el sistema permitía el canje de pasajes no utilizados por dinero en efectivo.

No obstante, desde 2018 (bajo la presidencia de Emilio Monzó -Cambiemos-), se puso un límite al canje por dinero, y actualmente el sistema otorga mensualmente 10 tramos aéreos y/o terrestres nominados e intransferibles; 10 tramos aéreos innominados (o la suma de $ 250 mil en concepto de movilidad); y 16 tramos terrestres innominados (o $ 620 mil).

Los pasajes nominados son aquellos que sólo pueden ser utilizados por los diputados, mientras que los innominados no tienen ninguna restricción (es decir, pueden ser entregados a cualquier persona). Esto significa que no necesariamente todos los viajes que figuran a nombre de los diputados fueron realizados por ellos mismos.

Todos los pasajes tramitados a través de este sistema son gestionados a través de Optar, una empresa de viajes propiedad de Aerolíneas Argentinas. Chequeado consultó a la empresa sobre el tema, pero indicó que la respuesta debe ser dada por Diputados.

Sobre el sistema de reparto de pasajes, Francisco Krahl, coordinador de la organización Directorio Legislativo, señaló que “el espíritu del régimen es que esos tramos los usen los diputados para ir y volver a sus jurisdicciones, no a otras, con la idea de que tienen que cumplir con las funciones legislativas y las tareas relacionadas con su representación. El problema es que no se publica el motivo del viaje: si tuviésemos esa información, habría una mayor rendición de cuentas”.

Por su parte, Diego Reynoso, investigador independiente del Conicet y profesor de la Universidad de San Andrés (UDESA), dijo a este medio que “los pasajes los tienen asignados para cumplir con su tarea, y parte de ello es hacer política”. En cambio, sostuvo que “veo más problemático el uso político para ceder los pasajes innominados. Eso es un poco más problemático”.

Metodología

El informe se basó en los datos oficiales de pasajes publicados por la Cámara de Diputados de la Nación, que podrían no considerar posibles cambios o cancelaciones, según el área de Prensa de la Cámara baja.

Además, separó los viajes realizados entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de origen de cada diputado. De esta forma, se identificaron aquellos pasajes usados para trasladarse a destinos diferentes a la jurisdicción que representan. En todos los casos, se contabiliza cada tramo individualmente: es decir que un viaje ida y vuelta insume 2 pasajes.