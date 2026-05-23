El Combo Mutante protagoniza una nueva edición de Peña Negra

La propuesta cultural Peña Negra volverá a realizarse este sábado en Tierra Bomba, en Urquiza 1.214 de Paraná, con una noche atravesada por la música afrocubana, el baile y la gastronomía popular. La jornada contará con la presentación en vivo de la banda El Combo Mutante, que desplegará un repertorio de son, guaracha, salsa y guaguancó.

El encuentro comenzará a las 21 y tendrá ingreso sin cargo hasta las 22.30. Además de la propuesta musical principal, el espacio contará con la participación de Musiquitas Bombísticas y Akanacio, quienes serán los encargados de abrir la pista y anticipar la celebración con sets orientados al baile.

Durante la noche también habrá servicio gastronómico a cargo de Fogón Bomba, que ofrecerá distintas opciones culinarias en el marco de una velada pensada para combinar música en vivo, encuentro colectivo y cultura popular.

La actividad se presenta como una invitación a disfrutar de los ritmos latinoamericanos y afrocaribeños en un clima festivo y comunitario.