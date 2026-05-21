Importante respuesta ciudadana en la campaña de recolección de medicamentos vencidos en Paraná

Con una convocatoria superior a la de ediciones anteriores, se realizó este miércoles la campaña de recolección de medicamentos vencidos de uso domiciliario. Hubo ocho puntos de recepción distribuidos en toda Paraná. Fue impulsada por el Municipio con el apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos.

Los vecinos pudieron acercar sus medicamentos en dos puntos céntricos -la Plaza San Miguel y la Peatonal San Martín- y en los seis Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales: Arturo Illia, La Milagrosa, Papa Francisco, San Martín, Padre Kentenich y La Toma.

La jornada estuvo destinada exclusivamente a ciudadanos particulares; no se recibieron productos provenientes de clínicas, sanatorios ni visitadores médicos. Se aceptaron comprimidos, cremas, óvulos y jarabes.

Esta acción refleja el compromiso de la administración municipal con la salud pública y el cuidado del medioambiente. Desde el inicio de la gestión, la Municipalidad ha impulsado estas acciones de manera periódica —dos veces por año— como parte de una política sanitaria y ambiental de largo plazo, articulada con instituciones académicas y colegios profesionales.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, repasó los alcances de la jornada: “es importante para que la gente tome conciencia de qué tiene que hacer con los medicamentos vencidos: no tirarlos a la basura ni al inodoro, sino esperar estas campañas y acercarlos a estos lugares o llevarlos a los CAPS municipales".

La coordinadora de Asuntos Profesionales del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Roxana Firenstein, celebró la masiva participación ciudadana y puso en contexto la gravedad del problema que la campaña busca abordar: "cada vez se genera más conciencia en la población de que el destino final de los medicamentos no puede ser la basura, el inodoro, quemarlos, y enterrarlos. Tiene que ser únicamente a través de empresas privadas que se dedican para tal fin, mediante hornos pirolíticos".

La profesional valoró especialmente la voluntad política que sostiene la iniciativa: "Es muy loable la actitud de la Municipalidad en hacer este tipo de recolecciones junto al Colegio para darle el destino final que realmente corresponde a estos medicamentos".

Un modelo que se replica en la provincia

La experiencia paranaense ha trascendido los límites de la capital entrerriana y es reconocida como modelo a nivel provincial y nacional. Su propuesta ya inspiró campañas similares en Villaguay, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y, próximamente, en Colón, San José y Villa Elisa.