Capibaras XV presentará dos cambios en su histórico partido en Paraná

Capibaras XV tendrá este sábado una presentación histórica en el campo de deportes La Tortuguita del Paraná Rowing Club. Allí, el equipo dirigido por Nicolás Galatro se medirá con Selknam de Chile y buscará capitalizar su excelente presente deportivo para sellar su clasificación al selecto grupo de los cuatro mejores del Super Rugby Américas. Con 40 puntos en su haber, la franquicia del Litoral comparte el segundo puesto con Pampas y se encuentra a un paso de consolidar un proceso de trabajo que ha sorprendido por su efectividad inmediata.

Para el compromiso, Galatro realizará dos cambios: el pack de forwards presentará el regreso de Martín Vaca en la primera línea y de Manuel Bernstein en la tercera línea, asumiendo este último la capitanía del equipo. Reemplazarán a Bernardo Lis y Jerónimo Gómez Vara, respectivamente.

La nota emotiva de la jornada la dará la reaparición del paranaense Tomás Sigura en el banco de suplentes. Tras tres meses de recuperación por una lesión sufrida en el debut ante Peñarol, el regreso de uno de los referentes del rugby local en el escenario de Paraná añade un componente anímico adicional a una tarde que promete ser histórica.

El presente de Capibaras XV es el resultado de un andamiaje colectivo sólido. El equipo arriba al duelo ante Selknam con una racha envidiable de cinco victorias consecutivas —incluyendo triunfos de peso ante Pampas, Yacaré, Peñarol y Cobras—, lo que le ha permitido escalar con autoridad en la tabla de posiciones.

Para alcanzar la meta este fin de semana, el equipo necesita sumar el punto bonus ofensivo (apoyar cuatro o más tries), una meta ambiciosa pero realista para una formación que ha demostrado fluidez y contundencia ofensiva. De todos modos, el panorama es alentador: la estructura diseñada por el staff técnico permite cierta flexibilidad, ya que con obtener apenas 5 de los 15 puntos en juego en las jornadas restantes, el pase a semifinales quedará asegurado.

Con la mira puesta en el tramo final de la fase regular —donde aún restan enfrentamientos clave ante Dogos XV y Tarucas—, el duelo de este sábado representa para Capibaras XV la oportunidad de consolidar su ambición, demostrando que su irrupción en el rugby profesional no ha sido casual, sino la consecuencia de una identidad de juego consolidada.