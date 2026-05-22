Capital Humano presentó “Gemelo Digital Social”, una IA para diseñar políticas y predecir su impacto

El Ministerio de Capital Humano presentó este viernes “Gemelo Digital Social”, un nuevo sistema basado en inteligencia artificial que buscará diseñar, proyectar, anticipar y predecir el impacto de políticas públicas, a partir del procesamiento masivo de datos.

La iniciativa, impulsada por la ministra Sandra Pettovello y respaldada públicamente por el Presidente Javier Milei, apunta a construir un modelo capaz de anticipar escenarios y analizar el impacto potencial de distintas intervenciones estatales antes de su aplicación.

El lanzamiento fue realizado mediante un video institucional difundido por Capital Humano y replicado en redes sociales tanto por Pettovello como por Milei. En ambos casos, el Gobierno presentó la iniciativa como un cambio de paradigma en materia de política social y como una apuesta para posicionar a la Argentina a la vanguardia en la utilización de inteligencia artificial aplicada al Estado. Los “gemelos digitales” suelen aplicarse en países con alto desarrollo para la definición de políticas urbanas o de infraestructura, pero en Argentina se utilizará en el ámbito de las políticas sociales.

Pettovello escribió al difundir el anuncio oficial: “Argentina se adelanta al futuro”. Mientras tanto, Milei reforzó esa línea conceptual y política con otro mensaje: “El futuro no espera”.

En su publicación, el Presidente sostuvo además: “Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital Social: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”.

El anuncio oficial y el objetivo del sistema

El video institucional difundido por el ministerio insistió sobre la misma idea. “Por primera vez Argentina lidera el futuro social”, afirmó la pieza audiovisual. “Durante décadas, el Estado reaccionó sin poder anticipar. Estamos entrando en una nueva era”.

La idea central del proyecto es justamente modificar esa lógica histórica y avanzar hacia un esquema de gestión pública basado en capacidad predictiva. Según pudo saber Infobae, el sistema buscará integrar información proveniente de múltiples fuentes y bases de datos para construir modelos capaces de describir fenómenos sociales, detectar patrones, proyectar escenarios futuros y optimizar decisiones públicas mediante inteligencia artificial.

“Integrar información de múltiples fuentes en una base unificada que, mediante inteligencia artificial, identifica lo relevante y proyecta escenarios posibles”, explicó el video institucional presentado por Capital Humano.

Argentina se adelanta al futuro.



Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.



El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.@JMilei pic.twitter.com/6FGlcQxpvs — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 22, 2026

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que el proyecto se inscribe dentro de un objetivo más amplio que en el oficialismo definen como la transición hacia un “Estado predictivo”. La lógica del sistema es construir una representación digital de la población beneficiaria utilizando datos demográficos, educativos, laborales, sociales y económicos para simular escenarios y medir posibles impactos antes de ejecutar decisiones públicas.

En el entorno de Capital Humano señalan que la clave del modelo está en la posibilidad de anticipar consecuencias y predecir necesidades y objetivos de desarrollo. La idea es evaluar, por ejemplo, qué podría ocurrir si el Estado implementa determinada política pública, cómo impactaría sobre distintos sectores sociales y qué variables deberían modificarse para optimizar resultados.

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes oficiales, el modelo tendrá cuatro dimensiones centrales. La primera será descriptiva: ordenar y procesar información relevante sobre distintos fenómenos sociales. La segunda buscará explicar causalidades y patrones de comportamiento. La tercera tendrá capacidad predictiva y permitirá proyectar qué podría suceder bajo determinadas condiciones. Y la cuarta será prescriptiva, orientada a optimizar decisiones y recursos a partir de simulaciones realizadas mediante inteligencia artificial.

En el Gobierno sostienen que esa combinación permitirá mejorar la eficiencia de las políticas públicas y utilizar de manera más precisa los recursos presupuestarios. La intención oficial es construir un sistema que no solo reaccione frente a crisis sociales ya consolidadas, sino que pueda anticiparlas y evaluar preventivamente distintos escenarios posibles.

“Permite comprender, predecir y optimizar decisiones para generar más oportunidades, más autonomía y más desarrollo humano”, sostiene el video institucional difundido por el Ministerio de Capital Humano.

Qué implica un “gemelo digital” y cómo se usaría

El concepto de “gemelo digital” proviene originalmente del mundo tecnológico e industrial. Se trata de sistemas que construyen representaciones virtuales de procesos reales utilizando grandes volúmenes de información dinámica. Hasta ahora, esas herramientas fueron utilizadas principalmente en áreas vinculadas a infraestructura, logística, procesos industriales, urbanismo o energía. El Gobierno busca trasladar esa lógica al terreno social.

En el entorno de Pettovello sostienen que la principal novedad del proyecto es justamente su orientación exclusiva hacia las políticas sociales. Según Infobae, en el Ministerio aseguran que existen antecedentes de gemelos digitales en otros países y sectores, pero no modelos específicamente diseñados para analizar y proyectar políticas sociales de manera integral.

Dentro del oficialismo explican que el sistema buscará articular información proveniente de áreas de empleo, educación, niñez, programas sociales, estadísticas demográficas, registros provinciales y datos económicos. También prevén incorporar información proveniente de actores privados y distintos organismos públicos.

En el Gobierno consideran que mientras más volumen de información procese el modelo, mayor capacidad predictiva tendrá. Bajo esa lógica, el objetivo es construir una herramienta capaz de detectar correlaciones, tendencias y posibles impactos antes de ejecutar medidas concretas.

La iniciativa también se vincula con uno de los ejes conceptuales más importantes impulsados por Pettovello desde el inicio de la gestión: la noción de “capital humano”. Dentro del ministerio sostienen que la política social debe dejar de enfocarse exclusivamente en la administración de asistencia para pasar a intervenir sobre capacidades, desarrollo individual, formación y autonomía.

“Por primera vez podemos entender cómo se construye el capital humano de una sociedad y entender cómo cada intervención impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida”, sostiene el video oficial.

Según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales, una parte importante del proyecto apunta a vincular información de empleabilidad, educación y desarrollo de capacidades para diseñar políticas públicas de largo plazo. En el oficialismo consideran que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta central para definir intervenciones estatales más focalizadas y eficientes.

Antecedentes internacionales y el plan de desarrollo

Dentro del Gobierno también remarcan que la tecnología de “gemelos digitales” ya es utilizada internacionalmente para infraestructura y planificación urbana. En las conversaciones internas mencionan experiencias desarrolladas en Singapur y Reino Unido, donde estos sistemas se utilizan para modelar tránsito, obras públicas, estaciones ferroviarias y planificación urbana antes de ejecutar proyectos físicos.

En el caso británico, por ejemplo, explican que existen modelos que permiten simular circulación de personas en estaciones de tren y prever el impacto que podría tener una modificación estructural sobre el flujo de pasajeros en horarios pico. En otros países, las herramientas son utilizadas para analizar obras de infraestructura, tránsito y planificación urbana.

La intención del Gobierno es tomar parte de esa experiencia tecnológica y trasladarla a la política social. Según pudo saber Infobae, Capital Humano buscará trabajar junto a especialistas internacionales y actores privados para desarrollar el sistema y evitar errores ya detectados en otras aplicaciones de gemelos digitales.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano proyecta conformar mesas de trabajo junto a organismos multilaterales, universidades, especialistas tecnológicos, centros académicos y gobiernos. En esas conversaciones aparecen instituciones académicas y organizaciones vinculadas al estudio de políticas públicas y nuevas tecnologías.

“Argentina reúne al mundo para innovar en política social”, afirma el video institucional presentado por el Gobierno.

La Casa Rosada también busca darle al proyecto una dimensión geopolítica y tecnológica más amplia. El oficialismo intenta posicionar a la Argentina como uno de los países pioneros en inteligencia artificial aplicada al diseño de políticas públicas, en línea con la narrativa tecnológica que Milei impulsa desde su llegada al poder.

En ese marco, el Gemelo Digital Social aparece también como una señal política hacia el ecosistema tecnológico internacional y hacia organismos multilaterales interesados en inteligencia artificial, procesamiento de datos y modernización estatal.

Según se indicó, Capital Humano también trabaja en otros desarrollos vinculados a inteligencia artificial aplicada a tareas de acompañamiento y prevención social, especialmente orientadas a adolescentes.

El desarrollo técnico se encuentra todavía en una etapa preliminar y las definiciones sobre arquitectura tecnológica, plataformas y proveedores serán abordadas en futuras mesas de trabajo.

En el oficialismo sostienen que el anuncio actual busca marcar el inicio conceptual y político del proyecto más que presentar una herramienta ya operativa. Bajo esa lógica, el Gemelo Digital Social aparece como una apuesta de largo plazo vinculada a la modernización del Estado y al uso intensivo de inteligencia artificial para gestión pública.

El cierre del video institucional resume esa idea en una frase que sintetiza la lógica conceptual del proyecto: “De la asistencia reactiva al Estado que anticipa”.