Destino San Javier llega a Entre Ríos con su gira "De Cerca"

El trío folclórico Destino San Javier, integrado por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone, inicia este fin de semana una gira por el territorio entrerriano para presentar su más reciente espectáculo titulado "De Cerca". La primera cita tendrá lugar este viernes 22 de mayo a las 21 en el Teatro Gran Odeón de la ciudad de Concordia, ubicado en Entre Ríos 567. Posteriormente, la agrupación se trasladará a la capital provincial para ofrecer dos funciones consecutivas el sábado 23 de mayo en el Teatro Municipal 3 de Febrero, programadas para las 19 y las 21.

Esta serie de presentaciones busca brindar una experiencia de cercanía y calidez, adaptando su vasto repertorio de éxitos y nuevas composiciones a la acústica y la atmósfera que ofrecen las salas de la provincia.

La propuesta "De Cerca" fue concebida como un formato diseñado para el ámbito teatral, marcando una diferencia sustancial respecto a las presentaciones masivas que el grupo suele realizar en grandes festivales nacionales e internacionales. En esta oportunidad, los músicos buscan que el público pueda apreciar con mayor detalle los arreglos vocales y la instrumentación, elementos que fueron fundamentales en la trayectoria del conjunto desde su nacimiento en 2015 como continuadores del legado del Trío San Javier.

A lo largo de su carrera, la agrupación logró llegar a distintos públicos y generaciones, lo que les valió el reconocimiento de la industria mediante premios Gardel.

Luego de un periodo de experimentación con formatos sinfónicos y colaboraciones con figuras de otros géneros, este regreso a lo íntimo representa para los integrantes un reencuentro con la esencia de su música.

En la ciudad de Concordia, las entradas tienen un valor de $35.000 para el sector de tertulia y de $55.000 para las ubicaciones VIP, disponibles acá.

En Paraná solo quedan disponibles las últimas entradas para la función de las 19, a un valor de $35.000, disponibles acá.