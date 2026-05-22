John Lennon y los Beatles presentaron la lista de Inglaterra para el Mundial 2026 al ritmo de "Come Togheter"

La presentación de la lista de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026 fue musicalizada con Los Beatles.

La selección de Inglaterra presentó su lista para el Mundial 2026 con un video inspirado en el universo de The Beatles y la figura de John Lennon, acompañado por referencias visuales a la canción Come Together.

La pieza audiovisual mostró imágenes en primer plano de Lennon durante una entrevista, mezcladas con material de conciertos históricos de la banda y escenas que remitieron al imaginario psicodélico de Magical Mystery Tour y Yellow Submarine.

El video buscó unir la identidad cultural inglesa con la expectativa por la próxima Copa del Mundo, a través de uno de los símbolos musicales más reconocidos del Reino Unido.

En las imágenes también aparecieron referencias a la Londres urbana, con tomas nocturnas, colectivos de dos pisos, calles húmedas y estética vintage que acompañaron la narración visual de la convocatoria inglesa.

El montaje alternó momentos de archivo de la beatlemanía con la presentación de los futbolistas convocados, mientras sonaban fragmentos instrumentales inspirados en la canción “Come Together”, publicada en el álbum Abbey Road (1969).

La propuesta generó repercusión en redes sociales por la combinación entre fútbol, música y cultura pop británica, además de las múltiples referencias visuales al universo artístico creado por Lennon y el resto de los Beatles.

La presentación se convirtió rápidamente en uno de los lanzamientos audiovisuales más comentados vinculados al Mundial 2026, por el peso simbólico de los Beatles en la identidad británica.

Fuente: Noticias Argentinas.