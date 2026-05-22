Casa Encendida invita a una nueva peña popular este fin de semana

Este sábado 23 de mayo a partir de las 22 se llevará adelante una nueva edición de la peña "Un poco de todo" en Casa Encendida (Andrés Pazos 179) de Paraná. La grilla artística pensada para la velada propone diversos géneros, con el objetivo de ofrecer una alternativa de ocio accesible y fomentar el trabajo de los músicos de la región.

La programación artística la noche incluye la actuación de Maniática en formato acústico, la banda Hijos de la Noche, Megan Morel, Enzo Barzola y las agrupaciones Cumbión de Barrio y Pasión de Cumbia, y el set musical de DJ Pachi.

Desde el espacio cultural informaron que el establecimiento dispondrá de un servicio completo de barra y gastronomía durante toda la noche.

La entrada tendrá un valor de $5.000 y podrá abonarse directamente en puerta.