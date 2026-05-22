La información del pueblo, privatizada

No pueden privatizar la represa hidroeléctrica del río de los pájaros. Más aún si se considera lo que significa para el gobierno del Frente Amplio en términos ideológicos. Pero se intenta privatizar la información pública, que con detalles básicos debería estar publicada en el sitio web de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

El impecable artículo publicado en ANÁLISIS titulado “En la CTM de Salto Grande se sostiene que la Ley de Acceso a la Información Pública no los comprende”, su inapelable contenido, todo lo que expone y brinda luminosidad, frente a una oscura e inaceptable respuesta de la autoridad nacional, en el ámbito bilateral expuesto.

Contraste y antípodas de gestión y actitud política, para no hablar de gestos perdidos. Reclamamos transparencia y reciprocidad al Estado hermano en el caso de la mal denominada industria productora de hidrógeno verde, proyectada en la región de Paysandú. Nos ponemos de pie como Provincia peticionando institucionalmente información relevante sobre los procedimientos convencionales de los estudios de impacto ambiental, su ampliación a la tierra de Palmares, ejercicios de reciprocidad y diplomacia debida y seria. Denuncias penales que van y vienen, delegaciones oficiales silenciadas, cancilleres con movimientos ambivalentes.

Pero frente a una simple petición ciudadana, que merece respuesta inmediata con nombres, montos, contratos, resoluciones, viáticos, etc, se hace valer el análisis jurídico de un supuesto nuevo Estado como supranacional. Y no es el Estado República Artigista ni el del río de los pájaros y sus pueblos hermanados. No, no. Es un Estado oscuro y desconocido por los pueblos, un Estado que no tiene topo que lo destruya, sino dinosaurios que lo avalan, sostienen y esconden sus papeles elementales aferrados a privilegios e inmunidades simplemente patéticas o funcionales, a lo que no se quiere poner sobre la mesa cívica del estudio y la renovada pregunta.

El Gobierno nacional intenta privatizar los ríos, como el Paraná, avanzan privatizando otras represas hidroeléctricas en manos de nuevos grupos corporativos nacidos en el período de este gobierno. Notable contraste del contexto renovado de las privatizaciones de los ríos, la energía, y cuando no se puede, en los hechos, se privatiza toda la información y su conocimiento público, amarrados a la autoridad del supra Estado de unos muy pocos personajes, así privatizado.

¿Cuáles serán las razones para negar la información básica y que pública debería ser, solicitada por los ciudadanos de ANÁLISIS?

¿Qué se pretende custodiar? Qué muro o sótano se pretende preservar?

Siempre el tiempo, y muchas veces los tiempos de la naturaleza lo van a exponer, tarde o temprano. Porque la rueda gira, como las turbinas de la represa con el agua bendita, misterio y milagro de la Pachamama, en la tierra de los ríos libres y la libertad, la de la Constitución Nacional y Provincial, no la de este delirio.