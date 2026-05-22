AGMER llevó a Diputados el rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se manifestó este miércoles en la Cámara de Diputados provincial para expresar su rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio. La protesta se desarrolló en el marco de una jornada provincial de lucha convocada por la Multisectorial y tuvo como escenario la explanada de Casa de Gobierno y el recinto legislativo.

Con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva Central y representantes sindicales de distintos departamentos, la conducción del gremio docente ingresó a la sesión de Diputados y desplegó carteles con la consigna: “No a la reforma previsional. Entrerrianos somos todos”.

La acción formó parte de las actividades realizadas entre el 19 y el 20 de mayo por sindicatos, organizaciones sociales y sectores de jubilados en rechazo a la iniciativa oficial. El martes, las protestas se habían concentrado frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Desde AGMER señalaron que la presencia en la Legislatura buscó “visibilizar el rechazo” al proyecto y reclamar un posicionamiento de diputadas y diputados provinciales ante una reforma que, según sostienen, “terminará con el sistema jubilatorio solidario y de reparto”.

“El sindicato ingresó a la sesión de la Cámara de Diputados y desplegó los carteles con la leyenda ‘No a la reforma previsional’”, indicaron desde la organización gremial en un comunicado difundido tras la manifestación.

Además, remarcaron que la campaña continuará en toda la provincia mediante acciones públicas y actividades de difusión orientadas a advertir sobre las consecuencias de la reforma impulsada por el Ejecutivo entrerriano.

La discusión sobre el proyecto previsional se encuentra en el centro del debate político y sindical en Entre Ríos. Desde el gobierno provincial sostienen que la modificación apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio, mientras que los gremios estatales denuncian un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados.

En ese marco, AGMER reafirmó su rechazo a cualquier modificación que implique “empobrecimiento de los jubilados actuales y futuros” y ratificó su participación dentro de la Multisectorial que se conformó para enfrentar la iniciativa oficial.