A la espera del líder, se pone en marcha la séptima de la Liga Paranaense

El "Pingüino" viene de derrotar a Patronato en La Capillita y busca volver a saltar a la cima.

Desde las 15.30 de este sábado habrá actividad correspondiente a la séptima fecha del torneo de Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol. No se presentará el líder, Universitario (15 puntos), que jugará recién el lunes ante San Benito (8) en la cancha de Argentino Juniors.

Hay dos equipos que pueden arrebatarle el liderazgo y uno de ellos jugará este sábado: Neuquen (13) recibirá a Belgrano (11) en el estadio Luis Renaud. El partido será el último del día, ya que comenzará a las 19 y podría dejar al Pingüino como nuevo líder en caso de obtener la victoria.

El otro que puede superar a Universitario es Oro Verde (13), pero para aprovechar su oportunidad tendrá que esperar hasta el lunes, día en el que recibirá a Los Toritos (7) en el Pucará Ortellao. Una victoria le permitiría saltar a la cima, pero al mismo tiempo tendrá que estar atento al marcador de la U, que jugará en ese mismo horario.

El que puede alcanzar a Universitario en esta fecha es Sportivo Urquiza (12), que viene de ganar el clásico y llega entonado a su duelo frente a Formación Independiente (4). En caso de ganar, la V Azulada igualaría la línea de Universitario a la espera de su encuentro del lunes.

La fecha se jugará de la siguiente manera:

Sábado 23/5:

15.30: Don Bosco - Patronato.

15.30: Palermo - Peñarol.

15.30: Sportivo - Formación Independiente.

16: Instituto - Argentino Juniors.

17.10: Camioneros - Club VF.

19: Neuquen - Belgrano.



Lunes 25/5:

15.30: San Benito - Universitario.

15.30: Ciclón del Sur - Atlético Paraná.

15.30: Oro Verde - Los Toritos.