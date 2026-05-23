Colapinto remontó y quedó al borde de los puntos en la Carrera Sprint

El argentino tuvo una gran largada y recuperó dos lugares más, pero no pudo entrar a los puntos.

En una largada sin mayores incidentes, Franco Colapinto superó a Gabriel Bortoleto nada más partir y a Nico Hulkenberg ya en el desarrollo de la vuelta para saltar al undécimo lugar, todavía lejos del octavo puesto, último en entregar puntos en la Carrera Sprint.

En el quinto giro de competencia, Isack Hadjar tuvo un problema en el motor, lo que provocó su salida momentánea de la carrera, con lo que Colapinto pasó al décimo lugar, acechando a Carlos Sainz por el noveno puesto.

Y en el octavo giro finalmente dio cuenta del español, saltando al noveno lugar: superar a Arvid Lindblad era la siguiente misión para entrar en puntos.

Adelante hubo espectáculo: Kimi Antonelli intentó superar a George Russell y el británico no le dejó lugar, provocando su salida de la pista y el posterior retraso al tercer puesto, en beneficio de Lando Norris. Russell - Norris - Antonelli era el orden del podio en la undécima vuelta.

De allí en más fue una constante persecución de Antonelli a Norris hasta el último giro, en el que intentó un sobrepaso que lo sacó de la pista. No pudo ser para el italiano que arriesgó mucho, pero acabó en el tercer lugar. El ganador fue Russell, seguido de Norris.

En el caso de Colapinto, achicó la distancia hasta menos de dos segundos respecto a Lindblad, pero no pudo superarlo, de manera que terminó noveno y es el primer piloto de los que terminaron fuera de los puntos.

Habrá revancha pronto. Este sábado por la tarde, desde las 17, se desarrollará la Clasificación para la carrera principal del fin de semana, que tendrá lugar este domingo.