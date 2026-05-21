Rodríguez Laurta designó como defensor al abogado de Nahir Galarza y “Tavi” Celis

Pablo Daniel Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo acusado de un triple homicidio -el femicidio de Giardina y Mariel Zamudio, en Córdoba; y el homicidio de Martín Palacio en Entre Ríos- y fundador de la agrupación misógina “Varones Unidos”, formalizó la designación de su defensa técnica mientras permanece detenido y enfrenta además denuncias por presuntas intimidaciones realizadas desde la cárcel.

Según supo ANÁLISIS, este jueves 21 de mayo, a las 12, se labró un acta en la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná, donde Rodríguez Laurta compareció ante personal de la División Tratamiento Correccional.

Durante ese procedimiento, el acusado manifestó su voluntad de designar como abogado defensor a Augusto Lafferriere, reconocido penalista que tuvo a cargo la defensa de Nahir Galarza y también del narcotraficante Daniel “Tavi” Celis, entre otros.

Lafferriere quedó así formalmente incorporado como representante legal de Rodríguez Laurta.





Los crímenes de Laurta en Córdoba y Entre Ríos

En Entre Ríos, Laurta está acusado del homicidio de Martín Palacio, el chofer de 49 años desaparecido el 7 de octubre de 2025 y que cuyo cuerpo apareció desmembrado.

Palacio había sido contratado por Laurta para trasladarlo desde la terminal de Concordia hasta Rafaela. Fue visto por última vez el 7 de octubre y, días después, su Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba. Cuando Laurta ya estaba detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, la Policía halló el 14 de octubre en Estación Yeruá un cuerpo mutilado sin cabeza ni brazos. El aviso fue de un vecino por olores extraños.

Posteriormente, el 30 de octubre, se encontraron más restos, incluyendo un cráneo y partes de un brazo, en Sauce Sur, una zona rural a unos 16 kilómetros de Rosario de Tala. Los estudios forenses confirmaron la identidad.

Con estas pruebas, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning imputaron a Laurta como el principal responsable del crimen. La autopsia determinó que Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, descuartizado y arrojado en distintos puntos de Concordia y Tala.

La reconstrucción de la ruta del Toyota Corolla muestra que, tras salir de Concordia, pasó por zonas rurales de Federal, Yeruá, General Campos y San Salvador, evitando controles. Se presume que Palacio fue asesinado en las primeras horas del 8 de octubre, tras aceptar un viaje por el que iba a cobrar 1,5 millones de pesos.

El 9 de octubre, el auto apareció incendiado en Córdoba. Dos días después, Laurta mató a su ex pareja y a su ex suegra y, el 12, fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo.