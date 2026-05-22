Detuvieron dos inmigrantes que estaban causando disturbios en la terminal de Concepción del Uruguay

Dos ciudadanos de nacionalidad marroquí fueron detenidos en la Terminal de Ómnibus de Concepción del Uruguay tras protagonizar disturbios e intentar agredir al personal municipal. El procedimiento derivó en la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, la Justicia Federal y Gendarmería Nacional, y culminó con una orden de expulsión del país y prohibición de reingreso por cinco años.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 20.30, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a la terminal luego de que el encargado del lugar denunciara que dos hombres extranjeros generaban desorden e intentaban agredir físicamente a trabajadores del complejo.

Según se informó oficialmente, ante la negativa de retirarse y la persistencia de una conducta hostil, los uniformados debieron reducirlos utilizando “la fuerza mínima indispensable”. Ambos fueron identificados mediante sus pasaportes como ciudadanos marroquíes de 27 y 28 años, quienes quedaron alojados en la Alcaidía de Comisaría Primera por infracción al artículo 43 de la Ley Provincial de Contravenciones Nº 3815.

Posteriormente, la Policía de Entre Ríos dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones. La subdelegada del organismo en la provincia, Mariana Coral Fabre, confirmó que ninguno de los dos hombres registraba ingreso legal a la Argentina. Además, sobre ambos pesaba una alerta migratoria previa emitida en el paso fronterizo de Santo Tomé, Corrientes.

Durante el procedimiento también se halló documentación que acreditaría una residencia precaria en Brasil.

Ante esta situación, tomó intervención el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Lucas Claret. Desde la Justicia Federal se determinó que no correspondía una retención judicial debido a que no se configuraba un delito penal federal, por lo que el caso quedó bajo la órbita administrativa y migratoria.

En paralelo, Gendarmería Nacional activó consultas a Interpol para solicitar antecedentes internacionales a través de la Embajada de Marruecos.

Finalmente, este jueves a las 18, una vez cumplidos los plazos contravencionales y realizados los exámenes médicos correspondientes, ambos ciudadanos recuperaron formalmente la libertad en sede policial, aunque quedaron inmediatamente retenidos por disposición migratoria.

La Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión del territorio argentino y estableció una prohibición de reingreso por el término de cinco años.

Para concretar la medida, una comisión del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional trasladó bajo custodia a los dos ciudadanos marroquíes desde Concepción del Uruguay hacia el Centro de Frontera Paso de los Libres–Uruguayana, donde se hará efectiva la salida del país.